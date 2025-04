A Dragon Steel SE bajnoki aranyérme

Baján rendezték meg a viadalt, amelyen harminckét csapat indult különböző kategóriákban. A Dragon Steel SE egy nagyhajós legénységet nevezett premier open kategóriában, amelynek lényege, hogy nincs meghatározva a nemek megoszlása, így általában a csapatok igyekeznek minél több férfi versenyzőt beültetni a hajóba. Tóth Edit elnök elmondása szerint a dunaújvárosi egység fele a már megszokottakhoz híven most is ifjúsági volt, illetve nők is ültek a hajóban. A versenyen nyolc kilométert kellett teljesíteni, ami 37-41 percnyi kitartó küzdelmet jelent. A szurkolók részére érdekes lehetett az, hogy a legénységek üldözéses formában kerülték meg a Petőfi-szigetet.

Fotó: Dragon Steel

Viszont a rendkívül sekély víz okozott némi problémát, ami keskeny helyen való körülményes megfordulással és kizárólag a meder középen haladásával volt megoldható. A Dragon Steel SE tagjainknak egy része válogatott aspiráns, a júliusi brandenburgi vb-re készül. A szeniorok pedig a szeptemberi csapat Eb-n fognak indulni, így a Magyar Sárkányhajó Szövetség előírásának megfelelően, részükre a megmérettetés kötelező program volt.

A végső időeredményt tekintve az újvárosiak premier open hajója 1. helyezést ért el, ennél jobban nem indulhatott volna az idei versenyszezonunk.

A Dragon Steel SE versenyzőinek névsora: