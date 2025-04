Nagyot küzdve az utolsón összejött az első

Óriási küzdelemben, öt szettes meccsen szenvedett vereséget a DKSE együttese az Extraliga utolsó találkózóján. A meccsnek a tisztes helytállásban bízva lépett pályára a fiatal dunaújvárosi csapat.

A DKSE nagy csata után szerzett pontot

Fotó: DH-archív

Vidux-Szegedi RSE – DKSE 3-2 (-26, 20, -22, 17, 12)

DKSE: Peredi, Klochko, Németh Z., Béres, Meinerts, Makó, Kuti M. (liberó). Csere: Borgatti, Vadász, Rostás, Papp T. Vezetőedző: Tomanóczy Tibor.

Strezeneczki Gyula, a Szeged edzője: – Nagyot küzdött mindkét csapat! Kétszer is szetthátrányból tudtunk egyenlíteni, az ötödik szettben mi tudtunk nyugodtabbak maradni ezzel sikerült megnyerni a találkozót.

Gratulálok a fiúknak és a Dunaújváros csapatának is!

A DKSE minden tagja nagyon odatette magát

Tomanóczy Tibor: – Küzdelmes, jó mérkőzést játszottunk a szegediekkel, s feltehetném ugyan a kérdést, hogy hol volt ez a játék, ez a küzdelem eddig, de inkább a jó oldalát nézem és azt mondom, örülök, hogy pontszerzéssel fejeztük be a bajnokságot.

A mi szintünkön egy nagyon harcos, kemény meccs volt, melyen nagyon odatette magát a csapat minden egyes tagja.

– Én is úgy jöhettem le a pálya széléről, hogy ezen a mérkőzésen bizony gondolkodni, „edzősködni” is kellett. Ezúttal elégedett lehettem a hozzáállással és a játékkal is.