Kiemelkedő dunaújvárosi teljesítmény

Dohában rendezik meg a világkupa sorozat újabb állomását, amelyen ismét szoríthatunk DKSE versenyzőnek, aki ráadásul nem is akármilyen eredményekkel kezdett. A női mezőnyben Mayer Gréta kiemelkedően teljesített, három szeren is döntőbe jutott, így ugrásban a második, gerendán a hatodik és talajon a negyedik helyen lett finalista. Felemás korláton tizenkettedikként zárt. Péter Sára két döntőben lesz érdekelt: ugrásban és talajon is ott van a legjobb nyolc között.

A DKSE képviseletében Mayer Gréta eddig remekül teljesített

Fotó: MATSZ/Freschli József