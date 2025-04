Dunaújvárosba is jutott az aranyból

A viadalra száztizennyolc birkózópalánta sorakozott fel, akik a nyári olaszországi U15-ös kontinensbajnokságon való indulásra pályáztak. A végelszámolásban tíz szakosztály sportolói osztoztak a tizenegy súlycsoportban kiosztott aranyérmeken. A DKSE hét versenyzővel képviseltette magát a megmérettetésen. Parádi Lászlónak köszönhetően Dunaújvárosba is került az aranyérmek közül. Tombor István vezetőedző tájékoztatása szerint a 75 kg-osok mezőnyében induló versenyző a negyeddöntőben csatlakozott be a küzdelmekbe. Első mérkőzésén azzal a zalaegerszegi ellenfelével került szembe, aki idén már kétszer is borsot tört az orra alá. Most nem hibázott, és az utolsó szakaszban végrehajtott dobással bebiztosította a győzelmét. Az elődöntőben ferencvárosi riválisát múlta felül technikai fölénnyel, majd az aranyéremért folyó küzdelemben 7:0-ás hátrányból fordított pécsi ellenfelével szemben, és nyerte meg a válogatót.

Fotó: DKSE

A DKSE további eredményei

75 kg-ban Fekete Csaba két győztes mérkőzés után a döntőbe kerülésért szenvedett vereséget, majd a bronzcsatában csepeli ellenfelével sem bírt, így ötödik helyen zárt. 41 kg-ban Tombor Benedek a döntőbe birkózta magát, az aranyéremért folyó csatában ugyanazzal a budapesti versenyzővel került szembe, akivel az első válogatón is összecsapott. Sajnos, nem sikerült visszavágni a legutóbb elszenvedett vereségért, így a dobogó második fokával kellett megelégednie.

44 kg-ban Kaszala Máté és a 69 kg-ban szereplő Fierpasz András az előző válogató versenyhez hasonlóan újra a pontszerző ötödik helyen végeztek. Mindketten ponterős birkózással két győzelmet arattak, de a döntőben, majd a kisdöntőben is nagy csatában vereséget szenvedtek. A korengedménnyel induló Fekete Csanád és Pavelka Levente helyezés nélkül zárt.