Aranyos dunaújvárosi zsebibabák

A felnőtt női szuper csapatbajnokság első fordulójában remekeltek a DKSE tornászai, hiszen mint beszámoltunk róla, az első és a második helyet is a dunaújvárosi klub együttese szerezte meg. Korábban az utánpótlás is megmérette magát, s ők is dogobós helyekről várhatják a folytatást a Magyar Torna Szövetség versenyein. A serdülő lányoknál a Vajai Gréta, Ágoston Szonja, Tombor Anna Léna, Szabó Blanka és Fehér Flóra összeállítású csapat az első fordulóban a második helyen végzett. Az egyéni versenyzőknél a 2012-2013-as mezőnyben Kaczkó-Dombóvári Zora 15. lett., 2014-2015-es mezőnyben: 5. Csalódi Lana, 7. Trenka Janka, 11. Bereczk Hanna, 12. Kóczián Rebeka.

Zsebibaba II. kcs. 1. hely: Kecskés Illa, Mórócz Zoé, Kovács Natasa Véta, Kálmán Emma, Fehér Gréta, Heftner Liliána, Fülöp Letícia és Badics Réka edző

Fotó: DKSE

A DKSE a kicsiknél is tarolt

A legkisebbek mezőnyében, a zsebibaba versenyen három csapattal is indult a DKSE. A II. korcsoportban a vidékbajnokság kategóriájában aranyérmeset szerzett a Heftner Liliána, Fülöp Letícia, Fehér Gréta, Kovács Natasa

Véta, Kecskés Illa, Morócz Zoé, Kálmán Emma alkotta együttes.

A III. korcsoportban dupla dunaújvárosi didala született, ugyanis a dobogó legfelső fokára állhatott Neuvirt Lara,

Kálmán Szofia, Klein Zina és Balla Boglárka. Mögöttük a Garas Fruzsina, Farkas Viktória, Ágoston Natasa, Hajdu Olívia, Életes Gréti alkotta csapat szerezte meg az ezüstérmet.