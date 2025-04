Parádés dunaújvárosi sikert ünnepelhetett a sportcsarnok

A női kézilabda NB I tizenegyedik helyén álló DKKA fogadta az ötödik Vácot, így előzetesen a vendégek számítottak esélyesnek idegenben is. Azonban a dunaújvárosiak arra készültek, hogy a békéscsabai vereségnél elkövetett hibákat kijavítva nagy csatára késztessék ellenfelüket. Egyébként ezt a szezonban már többször is megmutatta a Kohász, hogy élcsapatok ellen is kiélezett meccset tudott vívni. A két pont megszerezése egyérteműen komoly bravúr lett volna a hazaiaktól, ami viszont nagyon nagyon jól jött volna a csapatnak. Az újvárosi keretben a két kapus ezúttal is Wéninger és Barulovic volt, ellenben kimaradt Somionka.

Gabrijela Bartulovic is remekelt a DKKA kapujában

Fotó: DH-archív

Az első támadás a Vácé volt, Bartulovic rögtön megfogta Afanetaler hetesét, megadva az alaphangot. Csíkos csak vezetést szerzett az ellenfélnek, az egyenlítésre a negyedik percig kellett várni. Sajnos Zaj Klára megmutatta, miért számolnak már vele a felnőtt válogatott kapusaként is, Kellermann hetesét, majd ziccert is fogott. 1-3 után aztán remek pillanatokat produkált a DKKA, és zsinórban szerzett három góllal már ők vezettek a 7. percben. Sajnos ezen a szinten minden hiba megbosszulja magát, egy perc múlva már a Vácnál volt az előny, ráadásul Popovicot kiállították, 4-5. Ezt a két percet döntetlenre hozta le a hazai csapat úgy, hogy itt és ott is volt a két gól között egy kapufa. Egymás hibáival több támadás alatt sem tudtak élni a felek, aztán egy labdaszerzés után Paróczy nem hibázta el a ziccert, 6-6 a 12. percre fordulva, ami váci időkérést is hozott.

Fej-fej mellett továbbra is

Utána egyből elrontott váci támadás jött, azonban elcserélte magát a DKKA, Törököt kiállították, s ismét az ellenfél támadhatott. Azonban újabb kiváló védekezéssel labdát szerzett Petika, Terzic pedig gólt. Ám a gyors középkezdésből az üres kapuba ívelt Tyiskov-Helembai, amire egyből Szalai felelt, aki ekkor irányítóként szerepelt, 8-7. A folytatásban a Vác rendre egyenlíteni tudott, de a Kohász nem hagyta, hogy átvegye a vezetést. Igaz, 10-10-nél befagyott az állás, a két kapus védéseinek köszönhetően, de ebből a periódusból a hazaiak jöttek ki jobban, Terzic billentette ki az eredményt a 20. percre. Majd a két oldal hibáiból a Vác jött ki jobban, mert visszavették a vezetést, 11-12. S újabb eladott labda után már kettővel mentek, de pillanatok alatt jött a hazai egyenlítés, 13-13.