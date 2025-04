Túl csípős volt a csabai, nehogy sokba kerüljön ez a vereség

Luchies remek akció után góllal is zárta a megbeszélést, kiváló védekezés után pedig az előnyért támadhatott a Kohász, de Terzic átlövését kispárgázta Csizmadia. Újabb jó védekezés után Kellermann már nem hibázott, azonban Popovic kiállítása és Borbély hetese után nehéz percek következtek, 25-25 után. Terzic hiába csinál remek csellel tökéletes helyzetet magának, lökete a kapufán landolt. Tíz perc volt már csak hátra, egyre nagyobb volt a feszültség a pályán és a kispadoknál, nagyon kiélezett végjátékra volt kilátás.

Kukely vezetése ugrasztotta talpra a hazai publikumot, Kellermann eladta a labdát, s még a kiállítás utolsó másodpercei miatt üres vendég kapuba nem volt nehéz Románnak gólt lőnie, 27-25. Agócs tett róla, nehogy jobban ellépjen az ellenfél, de aztán Petikát állították ki lerántás miatt, az előnnyel pedig éltek is. A baj pedig kezdett nagyobb lenni, mert Luchies rossz passza után Sablic a saját térfeléről ívelt az üres kapuba, 28-25. Már csak hét perc volt hátra, ismét jött a DKKA időkérés.

A végjátékban a DKKA hibázott többet

Az utolsó öt percre fordulva is hárommal ment a Békéscsaba (30-27), s hiába rontották el lehetőségeiket, Csizmadia a legfontosabb pillanatokban védte Kellermann és Arany lövését, Román kapufája után Luchies meg elpasszolta a harmadik esélyt. Ebből a periódusból a hazaiak jöttek ki jobban, Ferreria már négyre növelte előnyüket. Aztán egy támadás alatt Sablic, majd videózás után a Popovicot földbe döngölő Ferreria is kiállt, ami előtt Agócs végre betalált, 31-28. A középkezdésnél szoros emberfogásra ment fel a DKKA, de Horváth szabadon maradt és betalált. Ezzel el is döntötte a meccset.

Győzelmével a Békéscsaba egy pontra megözelítette az újvárosiakat, így a hátralévő öt fordulóban bizony még kell izgulni a bennmaradás miatt.