Két évtized után volt újra esély erre, végül nem sikerült

Huszonhárom év után játszhatott ismét világkupa döntőt női válogatottunk, így a mostani csapat többsége meg sem született akkor. Ennek tükrében már igen nagy fegyvertény volt, hogy eddig eljutott a csapat. Előbb az olimpiai ezüstérmes ausztrálokat, majd a Párizsban aranyérmes spanyolokat is legyőzték. A harmadik napra azonban már nem sikerült az újabb bravúr, a görögök nyertek. Azonban Cseh Sándor kapitány debütáló versenye igencsak jóra sikeredett. A szuperdöntőben a DFVE három játékosa, Garda Krisztina, Sümegi Nóra és Dobi Dorina szerepelt a női vízilabda-válogatott keretében.

Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó

Görögország – Magyarország 13–9 (5–4, 1–0, 6–3, 1–2)

Magyarország: Neszmély – VÁLYI V. 1, Dobi 1, Peresztegi-Nagy, Dömsödi, Faragó 1, Leimeter 1. Csere: TORMA (kapus), Sümegi, Hajdú K. 1, Baksa V. 1, GARDA 2, Rybanska, Tiba 1.

– A mai nappal lezárult a ciklus első része, és azt kell mondanom, hogy a lányok kihozták magukból a maximumot az elmúlt hónapokban – edzéseken is, mérkőzéseken is. Ma érződött, hogy elfáradtunk fejben, bármihez nyúltunk, semmi sem működött, sem elöl, sem hátul. Természetesen a görögök is hasonló körülmények között érkeztek a döntőbe, utazás és három meccs után, mégis, ma valahogy összeszokottabbnak tűntek és élesebbnek. Én már az első negyed közepén éreztem, hogy ez ma nem lesz olyan, mint az előző két nap, minden elcsúszott egy picit, nem vibráltunk annyira, kevés esélyt láttam arra, hogy vissza tudjunk térni a helyes útra.

De mindig is mondtam, ahhoz, hogy egy csapat valami nagyot nyerjen, mindig egy negyeddöntő-elődöntő-döntő hármason át vezet az út, meg kell tanulni, hogy egyéni és csapatszinten miként tudunk stabilak maradni az utolsó napra is, és akkor lesz esélyünk a végső győzelemre.

– Ezzel én ezt a mai mérkőzést le is zártam, mert bár rossz érzés egy döntőt elveszíteni, közben mégis azt érzem, hogy a lányoknak, nekem, a stábnak még jól is jött ez a kisebb pofon, mert ebből komoly motivációt tudunk meríteni a következő fél évre, egy évre, másfél évre – mondta a Magyar Vízilabda Szövetség honlapjának Cseh Sándor.