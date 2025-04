Újabb nagy lépés a DFC célja felé, Adonyban gurítottak ötöt - galériával

Az éllovas DFC és a kilencedik Adony meccsén egyértleműen a bajnokaspiráns volt az esélyes. A kezdő sípszót követően hamar ki is rajzolódtak az erőviszonyok. A vendégek birtokolták többet a labdát, míg a házigazdák egyértelműen a kontrákra rendezkedtek be. A 6. percben megszerezték a vezetést az újvárosiak. Godslove ugratta ki remekül Tóth Ákost, aki lefutotta a védőjét és közelről a jobb alsó sarokba gurított. A folytatásban is rengeteg helyzetet dolgoztak ki a vizitálók, de Andrejev kapus remekül védett. A 32. percben azonban már ő is tehetetlen volt. Egy kapu előtti kavarodás végén Gránicz lőtt a hálóba. A félidő utolsó öt percét alaposan megnyomták az újvárosiak, és háromszor is bevették az adonyi kaput. A 40. percben a tizenhatoson belül ismét Tóth villant, két perccel később Godslove is „bekotort” egyet. A játékrész utolsó percében Horváth Marcell ívelt fejese hullott a kapu bal oldalába.

Adonyban nyert újabb meccset a DFC

Fotó: Horváth László

A DFC az első félidőben eldöntötte

A fordulást követően a jelentős előnyben lévő vendégek tartották a labdát, míg a házigazdák néhány távoli lövéssel próbálkoztak, amelyek azonban nem igazán jelentettek veszélyt Bolla kapujára.