Autóbalesetben meghalt a fiatal kézilabdázó

A szomorú hírről, miszerint autóbalesetben elhunyt Kiss Dorottya Zsófia, csütörtökön számolt be az érdi klub közösségi oldalán. Mint írják, Zsófi kisiskolás korában kezdett el kézilabdázni, 2013-tól pedig már az Érd igazolt játékosa volt. Végigjárta a korosztályos ranglétrát, majd 2019-ben a Szabó Edina vezette csapatban debütált a hazai élvonalban. A magyar válogatottban is kifizetődött a kemény is kitartó munkája, hiszen 2022-ben ezüstérmet nyert a Szlovéniában rendezett U20-as világbajnokságon. A 2023/24-es szezon végén visszavonult a sportolástól. Pályafutása során többször is pályára lépett a DKKA csapatai ellen.

Korábbi játékosát gyászolja az érdi csapat, aki sajnálatos autóbalesetben veszítette életét

Fotó: Érd Handball