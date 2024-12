Arról már beszámoltunk, hogy a vasárnap a FEHA19 vendégeként 2-1-re vereséget szenvedett a Dunaújvárosi Acélbikák az Erste Ligában. Most az edző nyilatkozatokat közöljük.

A DAB vereséget szenvedett, de egy pontra talál részolgált volna

Fotó: Soós Benjamin

Vereséget szenvedtek, de több volt benne

Somogyi Balázs, vezetőedző, DAB: - Úgy jöttünk ide, hogy a FEHA nagyszerű menetelését megszakítsuk, és jó úton voltunk. Kétszer hibáztunk a védekező harmadban és a semleges harmadban, amiből kaptunk két gólt. Utána meg lusták voltunk bemenni a támadó harmadban a kapu elé, és egy gólnál többet lőni. Az első játékrészben nagyobb dominancia volt a lövések terén a FEHA javára, a második két harmadban viszont a mi javunkra. Lövésekig eljutottunk, de hiába, ha nem teremtünk forgalmat a kapu előtt. Bosszús és mérges vagyok, mert úgy éreztem, hogy a mai FEHA közel sem volt olyan erős, mint az előző három mérkőzésen. Nem akarom elvenni az érdemeiket, jó játékerőt képviselnek, és nem véletlenül helyen vannak ott a tabellán, ahol, de ma foghatónak tűntek.”

Tokaji Viktor, vezetőedző, FEHA19: - Nem annyira a jó játék, hanem a szív és a csapat sikere volt ez. Talán a szezon legrosszabb mérkőzését játszottuk, de mindent kiraktunk a jégre. Éreztük, hogy a DAB meg akarja mutatni, hogy mit tud, és mindent megtesz, hogy pontot vagy pontokat szerezzen. Kyle Just érkezésével új energiát kaptak, az emberelőnyös játékuk életveszélyes, erre is készültünk. Jól álltunk bele a meccsbe, de fejben nem voltunk annyira élesek, mint korábban a DVTK vagy az FTC ellen. Kicsit kezdünk mentálisan elfáradni, de ez is a tanulás része. Meg kell találni az utat ilyenkor is a győzelemhez.