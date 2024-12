Már az első félidőben tetemes előnyt szerzett a Mezőfalva, Balázs, Kiss és Mekota duplája révén. Bár a szurkolók szerint nem volt annyira egyértelmű a vendégek fölénye mezőnyjátékban, azért a négy akciógólhoz nem kell külön igazolás. A szünetet követően sokkal jobban hajtott a Mezőfalva. A hazaiak csak elvétve lépték át a felező vonalat, igazán veszélyes helyzetet szinte nem is tudtak kialakítani. A vizitálóknak azonban ebben a félidőben is számos gólszerzési lehetőségük adódott. A sors játéka, hogy nagy részük a hazai kapufán csattant. Azonban már ennyi idő után is látszott a felek közötti osztálykülönbség.

Osztálykülönbség volt a két csapat között

Fotó: Horváth László

Aztán ezekből a lehetőségekből kettőt még csak abszolvált Váradi Tamás legénysége. Ebből egyet tizenegyesből értékesítettek a 69. percben, amikor a nagykarácsonyi kapust információnk szerint a bírónak címzett sértő kifejezések miatt kiállította Nagy Károly játékvezető. A büntetőt Kovács Krisztián végezhette el. A 74. percben Márki még egy találatot elhelyezett a vendéglátók kapujába, és ezzel be is állította a végeredményt.