"Ponterős támadóval erősít csapatunk. Kyle Just neve nem ismeretlen a hazai jégkorong társadalom berkeiben. A kanadai-magyar kettős állampolgárságú, 33 éves játékos, egyetemi évei után megfordult a DEL2-ben, valamint az AlpsHL ligákban is. 2020-től az UTE oszlopos tagjának számított, ahol az elmúlt négy szezon mindegyikében pont per meccs átlag felett teljesített. Idén tizenöt mérkőzésen lépett eddig pályára, és négy gól szerepelt a neve mellett." Olvashatjuk az Acélbikák közleményében.

A kanadai játékos távozását csütörtök délelőtt jelentette be az UTE, a dunaújvárosiak délután már le is csaptak rá.