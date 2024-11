Frissítés:

Így látták a vezetőedzők Acélbikáik miskolci fellépését

Láda Balázs: – Nagy lendülettel kezdtünk, rengeteg forgalmat alakítottunk ki az ellenfél kapuja előtt, rengeteget lőttünk kapura, iszonyat munkát végeztek a srácok a kapu előtt is és ennek meg is lett az eredménye. A második harmadban, amikor letértünk erről az útról, akkor esélyt adtunk az ellenfélnek. Mindenképpen dicséret illeti őket ezután az első harmad után, hogy volt tartásuk. Nagyon fontos volt, hogy 3-1-es állásnál mi szereztük a következő gólt, úgy érzem az volt a fordulópont és akkor már kicsit visszább vettek a csapatok. A harmadik harmadra ugyanazzal a lendülettel tértünk vissza, úgyhogy tényleg gratulálok a csapatnak, kitették szívüket, lelküket ezen a hétvégén. Most egy rövid pihenő következik, amit megérdemelnek, nem volt sok nekik az elmúlt időszakban, ezt követően újult erővel térünk vissza a munkába.

Somogyi Balázs: – Voltak meghatározó hiányzóink, de nem erről szeretnék beszélni, hanem azokról, akik itt voltak és volt 7 olyan fiatal játékosunk, akiknek vagy az első szezonjuk a felnőtt mezőnyben, vagy 20 év alatti játékosok és az U21-es bajnokságban játszanak. Volt három 20 év alatti hátvédünk, azt gondolom, hogy ők ma megmutatták, hogy képesek felvenni a harcot, verekedtek, csúsztak, másztak és az ellenfél top sorát arra tudták késztetni, hogy birkózzanak és frusztráltak legyenek. Azt kértük menjenek a bőrük alá és ezt tökéletesen elvégezték. Tisztán kell látnunk azt is, hogy mindenkinek kell idő, hogy felvegye a sebességet és a junior bajnokságból átszokjon a felnőtt bajnokságba, ez lehet 2-3 év de van bennük potenciál és ma megmutatták, hogy igenis tudnak minőségi jégkorongot játszani.