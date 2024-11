A DFVE Duna-Via együttesét a korábbi kiváló játékos, Zsámbok Lili vezeti, aki az előző szezon közben, idén januárban vette át a férfi csapatot. Előtte nyolc évig nem volt az uszoda környékén sem, másfele sodorta az élet. Kicsit eltávolodott a medencétől, de mint mondja, a póló örök szerelem maradt. - Tavaly jöttem vissza oktatni, utána jött ez a lehetőség, amivel éltem, mert ahogy már mondtam, a vízilabda szeretete örök. Nagyon szívesen elvállaltam a főállásom mellett ezt a feladatot. Nem kellett az elejéről kezdeni semmit, amit tudok erről a játékról, próbálom átadni a fiúknak, akiket szeretnék minél többször sikerre vezetni - fogalmazott.

A kemény munkának látszanak az eredményei, sikerre szombaton is van esély

Fotó: DFVE

Nem végeztünk teljes kutatómunkát, de nem tudni, Magyarországon irányít-e még máshol is nő férfi felnőtt együttest. Zsámbok Lili nevetve mondta, lehet tényleg ő az egyetlen. Legalábbis ő sem ismer más trénert ilyen szerepkörben.

Aztán felmerült a kérdés, egy hölgy mennyire bánik keményen a férfiakkal, illetve hogy fogadták azt, ő a főnök?

- Ha valamit csinálok, szeretem komolyan venni. Ez volt egyik legnehezebb, hogy a fiúkkal is el tudjam fogadtatni azt, bár csak kétszer találkozunk egy héten, akkor kőkemény munka van. Úgy gondolom, hamar megtaláltuk a közös hangot, a srácok eleve olyanok, akik az első pillanatban látták, mi az amit bele tudok tenni. Nem volt kérdés, hogy amit mondok, eltervezek, azt megcsinálják. Nagyon együttműködők, elfogadták két- három alkalom után, hogy én vagyok a főnök.

Elég szigorú vagyok, szerintem hamar elhitték, valóban, az is vagyok. Az eredmények viszont azt igazolják, mindennek van eredménye.

- Az alapszakasz első fordulójában nálunk két jobb csapattól kaptunk ki, de amíg az előző szezonban 10-12 góllal, most csak néggyel. Ez is jól mutatja a fejlődést. A második kör volt az, ahol mindkettőt meg akartuk nyerni, és ki-ki meccsek voltak. Nagyon nagy öröm volt, hogy sikerült ezeket behúzni, ráadásul úgy, az egyik mezőnyjátékos volt a kapuban. Aki jól védett, de mégis hiányzott a stabil hálóőrünk. Ez a helyzet is mutatja, amikor nehezebb helyzetbe kerülnek, össze tudnak fogni és egymásért küzdeni.

Ami a most szombati 3. fordulót illeti, a DFVE Duna-Via 14 órakor a Vác, majd 17 órakor a Semmelweis Egyetem csapata ellen ugrik medencébe.

Újabb sikerre készülve

- Hazai pályán egy győzelemre van reális lehetőség, az első meccsen, a másodikon nálunk jobb csapattal találkozunk, akik veretlenül állnak az élen. Persze nem feltett kézzel megyünk ki, s miért ne okozhatnák meglepetést, egy bravúr, ráadásul Dunaújvárosban, a legcsodálatosabb lenne - tette hozzá Zsámbok Lili.