Az őszi győztes Szabadegyháza csapatának elnökét Paksi Pétert kérdeztük az idei utolsó meccs után.

- Az induláskor igazoltunk három játékost, így reméltük a jó helyezést és akár a csoportelsősséget is. A folytatásban sem zártuk ki, hogy a felsőház dobogóján végezzünk. Szabadegyházán a korábbi időkben két csapat is volt, és az NB III-as osztályt is megjártuk.

Bízunk benne, méltón utódjai lehetünk elődeinknek. Pár éven keresztül itt nem volt semmi, majd kettővel ezelőtt újrakezdtük.

- Igazoltunk régebbi, helyben futballozó játékosokat, és így indultunk neki a bajnoki évadnak. Tehát, szeretnénk ugyanolyan jól folytatni a továbbiakban is. Szerintünk biztosan dobogós helyen leszünk.