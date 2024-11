Németh Szilárd: Széles összefogás példája az, amiért most itt vagyunk Mezőfalván – mondta a hivatalos percek előtti interjúban. Kiemelte, milyen óriási lakosság és ifjúságmegtartó ereje van a sportnak és azon belül esetünkben a birkózásnak. Külön említést kapott, hogy Gurics György szellemiségének és munkásságának méltó utódai nevelik a gyerekeket, azt a hatvan gyereket, akik ide járnak a Petőfi Sándor Általános Iskolába a Gurics György BDSE-be birkózni. A magyar birkózók nemzetközi elhelyezkedésével kapcsolatban az alábbiakat hallhattuk.

Németh Szilárd: Fantasztikus munkát végeznek a birkózók a sportág népszerűsítésében

Fotó: Horváth László

Németh Szilárd - A kulcs a jövőt illetően mindenféleképpen a Kozma István Birkózó Akadémia

- A magyar birkózás a magyar sportok között az olimpiai rangsorban a negyedik helyen van. Van húsz aranyérmünk, tizenkilenc olimpiai bajnokunk. Például Kozma István kétszer nyert is. Ha már Kozma Istvánról beszélünk, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia pont azért jött létre néhány évvel ezelőtt, hogy Magyarország meg tudja tartani azt a helyét a birkózó sportban, amit az elmúlt évtizedekben kiharcolt. Azt gondolom, mindenféleképpen büszkék lehetünk erre, mert egyre nehezebb a birkózó sportban. Szigorúak a körülmények. Most már csak tizenhat ember birkózik az olimpián a döntőben. Ennél sokkal többen léptek szőnyegre annak idején. Például a 87 kg-ban mind a tizenhat ember vagy olimpiai, vagy világ, vagy Európa bajnok volt. Tehát nagyon nehéz körülmények között kell helytállni a magyar birkózóknak és ehhez nekünk fel kell zárkózni. Én úgy látom, a kulcs a jövőt illetően mindenféleképpen a Kozma István Birkózó Akadémia – zárta szavait Németh Szilárd.

Fotó: Horváth László

A folytatásban kezdetét vették az ünnepi pillanatok

Jaksics Erzsébet iskolaigazgató felvezető szavai után a meghívott vendégek közül elsőként Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte az ünnepség résztvevőit. Beszédében elhangzott, Mezőfalva egy sportot szerető, kedvelő település, ahol nem csak a futball van reflektorfényben, de a birkózás is jelentős szerepet tölt be. Ehhez kellett Gurics György, aki a birkózás alapját megteremtette, és kellettek azok az emberek, akik ezt továbbviszik. Mezőfalván azért van birkózó sport, mert van két kiváló pedagógus Tombor István és Fehér Krisztián. Ők a nyári szünidőben is képesek bevonzani a gyerekeket. Ez a birkózó közösség megérdemelte azt a fejlesztést, amit az elnök úr elhozott ma ide hozzánk – hallhattuk többek között. Végül a mindennapos testnevelés jelentőségéről, a támogatás fontosságáról és a magyar birkózó sport eredményességéről kaptunk néhány összefoglaló gondolatot.