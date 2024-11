Semmi nem dőlt el az őszi szezon zárása előtt két fordulóval, mivel több élvonalbeli csapat meccshátrányban van a dobogóért folytatott küzdelemben. A végelszámolásnál jól jöhetnek majd az elmaradt fordulók pontjai. A gólgazdag forduló után az Adony legyőzésével továbbra is holtversenyben vezet a Mór, és a Dunaújváros FC - győztes mérkőzésükről korábban már beszámoltunk - is odaérhet még az érmes pozícióba. Kitett magáért a Mezőfalva is az öt találattal, ezzel pedig szeptember elseje után érte őket a győzelem öröme.

Mezőfalvi öröm a fordulóban

Fotó: Horváth László

Bodajk – KK Grain Kft.-Mezőfalva 1-5 (0-4)

Bodajk: Janky - Tóth, Czéh, Farkas, Kajdi, Wisniewski, Farkas, Potesz, Rigó, Locker, Zelizi. Cserék: Turi, Bőhm.

Mezőfalva: Kovács Á. - Rózsahegyi, Török, Rakonczai, Márki, Kovács B., Németh, Mekota, Kiss, Kovács K., Morár. Cserék: Szabó, Csontos.

Gólszerző: Rigó (51.), illetve Morár (2.), Márki (31.), Kovács B. (34.), Mekota (40., 80.).

Már az első félidőben tetemes előnyre tett szert a Mezőfalva, a szünetre így nyugodtan mehettek. A pihenőt követően az Rigó szépítette a különbséget, de ezzel be is fejeződött a hazai gólgyártás. A Mezőfalva azonban még eggyel megtoldotta a találatok számát, Mekota véglegesítette a találkozó állását.

Öröm a csapatnál

Váradi Tamás Mezőfalva:

Nagyon jókor jött a győzelem.

- A játék képe nagyjából kiegyenlített volt, de az akcióinkat végre góllal tudtuk befejezni. Az utolsó találat egy szögletből beadott labdából fejessel született. Az első félidőben kitámadott az ellenfelünk és a mögöttük keletkező helyeket sikerült betöltenünk, így elég hamar el tudtuk dönteni a mérkőzést.

A listavezető Mór magabiztosan nyert Adonyban

Fotó: Horváth László

Adony – Mór 0-3 (0-2)

Adony: Andrejev - Budai, Hamar, Virág, Balogh, Tóth, Bagóczki, Kelemen, Bognár, Tatár, Fehér. Cserék: Major, Csiki, Fábián, Kaló.

Mór: Rigó - Végvári, Horváth Loi, Szekeres, Bezerédi, Tetzl, Tar, Varga, Sötét, Lehota. Cserék: Kaiser, Galovszky, Hajdu, Paulik, Lehota, Szabó.

Gólszerző: Bezerédi (44., 45.), Szekeres (75.).

Kiállítva: Tóth (56.).

A kezdő sípszó után aránylag kiegyenlített küzdelem folyt a pályán. Az adonyiak is többször eljutottak a felezővonalon túlra, de akcióikat nem tudták góllal befejezni. A listavezető Mór viszont a szünet előtti pillanatokban kétszer is betalált Andrejev kapujába. A félidő után sem tudta helyzeteit kihasználni a hazai csapat és a 75. percben végleg megpecsételődött a három pont sorsa.