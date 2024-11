Legutóbb, a 7. forduló pénteki nyitányán a Nagykanizsát múlták felül Rácalmáson 7-5-re. Miután a többiek is letudták az erre a körre kiírt meccseiket, a Dunaújváros Futsal immár egyedüliként áll a nyugati csoport második helyén. Tóth Árpád edzővel beszélgettünk a Kanizsa elleni sikerről, aki arról is beszélt, olyant tudnak kontrajátékban, amit az osztályban kevesen.

Fotó: Balogh Tamás

- Gratulálok a győzelemhez, de azért a szurkolóikra ráhozták az "idegbetegséget" is!

- Köszönjük az elismerést és sajnos az ideglelés is találó. Az első félidőben ragyogó játékunkkal az történt, amit szerettünk volna.

Olyant tud a mi brigádunk kontrajátékban, és úgy tudunk kimenni az ellenfélre, mint ebben az osztályban kevesen.

- Ebben persze meg van az a veszély, mint ami az elején be is bizonyosodott, mi van akkor, ha labdát veszítesz.

- Aztán a második félidő egy óriási adok-kapok mérkőzéssé vált.

- Óriási káosz alakult ki, és ezek nem mi vagyunk. A biztos vezetés tudatában belementünk olyanba, amibe nem lett volna szabad. Ez intő jel, amiből a győzelmünk ellenére tanulnunk kell. Amikor aztán az ellenfelünk elkezdett „bírózni”, majdnem mi zavarodtunk meg tőle!

Rengeteg felesleges, nehéz szituációba keveredtünk, ez mind elkerülhető lett volna.

- A folytatásban kupamérkőzésre utazunk Tihanyba november 11-én, amit szintén nagyon komolyan fogunk venni. Utána rá egy hétre folytatódik a bajnokság. Igazi rangadóra utazunk a harmadik ELTE-BEAC csapatához. Sok munka vár ránk!

A megbízott csapatkapitány Vincze Dezső volt a pénteki találkozón.

- Csányi Dávid megbetegedett, ezért az edzőnk úgy döntött, nekem kell betöltenem ezt a szerepet. Megpróbáltam mentális oldalról is segíteni a csapatnak és remélem a játékommal is részt vettem a győzelem megszerzésében. Nagy örömöm, hogy megbízott "csékáként" a három pont megszerzésével tudtam bemutatkozni a mumusunk ellen, akik változatlanul nagyon jó csapatnak mondhatók. Sajnos 6-2-nél elhittük, hogy sima mérkőzés lesz, és úgy tűnt, ők is elengedték a meccset.

Amiről kiderült, hogy csak kirafinált „altatás” volt.

- Ezt kihasználva, nehézzé tették az utolsó perceket. Hamar összeszedtük a faultokat. Azt kell mondanom, nem volt „egyszerű” dolguk a játékvezetőknek - fogalmazott Vincze Dezső.