Szerdán rajtolt Kaposvárott a rövidpályás országos bajnokság, amelyen a szokottnál is nagyobb a tét: ez az utolsó alkalom, hogy a versenyzők beverekedjék magukat a világbajnoki csapatba, azaz rajtkőre állhassanak decemberben, a Duna Arénában rendezett viadalon. A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint a rövidpályás vb annyiban különleges esemény, hogy a világszövetség nem köti 25-ös medencében elért időkhöz a vb-indulást, nagypályás eredményekkel is lehet kvótát szerezni – ezt egy külön táblázatban rögzíti a World Aquatics –, így például az Egyesült Államokban tanuló válogatottak anélkül is ott lehetnek majd a decemberi csúcseseményen, hogy most hazajönnének az ob-re. Párizs aranyérmes hősei közül a nyíltvízen olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf is indult.

Kovács-Seres Hunor bronzérmes lett Hartmann Máté és az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf mögött

Fotó: MÚSZ

Ő a hosszabb gyorsúszó-számokban és mindhárom hátúszó távon is rajthoz áll. Szerdán 1500 méters gyorson ugrott medencébe, ahol ellenfele volt többek között a Dunaújvárosi KSE tehetsége, Kovács-Seres Hunor is.

A rajt után Hunor állt az élre, és a táv harmadánál is ő fordult elsőként, mögötte Rasovszky, majd Hartmann Máté következett. A DKSE úszója 850 méterig tartotta vezetését, akkor Hartmann egy hajszállal már előtte tartott. Egy kilométernél már Rasovszky is megelőzte, s végül ebben a sorrenben is csaptak be a célba.