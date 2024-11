A csoportban a Beloiannisz őszi bajnokként várhatja a hátralévő mérkőzéseit. A többesszám nem véletlen, mivel hátra van még az utolsón kívül egy elmaradt mérkőzés pótlása november 24-én, vasárnap Nagyvenyim ellen. Ettől azonban már nem változhat az őszi bajnok pozíciója, így Ruzsás László legénysége nyugodtan térhet majd téli pihenőre.

A Nagyvenyim remek siker ért el

Fotó: Nagyvenyim FC

Kijött a lépés a nagykarácsonyi együttesnek is. A listán egy hellyel előrébb álló Lajoskomárom II. csapatát verték fél tucat góllal. A Baracs a Duna túloldalán Apostagon bizonyította, hogy van még tűz a fiúkban, ötöt vágtak a vendégséghez szokatlan módban. Erős ellenfelet küzdött le a Nagyvenyim is, a második helyen álló Polgárditól loptak három pontot, ami nagy eredmény. Egyedül az Előszállás nem örülhet annak az egy pontnak, amit a Kislánggal szemben könyvelhet el. A gól nélküli meccsen lett volna esély a hazaiaknak győzelemmel levonulni, de ez most nem jött össze.

Nagykarácsony – Lajoskomárom II. 6-4 (3-1)

Nagykarácsony: Miklós - Szabó, Kovács D., Jákli, Tábi, Kovács R., Balogh (Czári 64.), Princz, Rácz (Szabó M. 74.), Nagy, Baranyai (Kozma 85.).

Gólszerző: Baranyai (14., 25.), Nagy (44., 87.), Kovács R. (57.), illetve Gógán (26., 47.), Balogh (49.), Labossa (63.).

Már az első félidőben komoly előnyre tett szert a hazai csapat. A szünet után tíz perc alatt kiegyenlítettek a vendégek, a 63. percig mindkét csapat talált egy-egy gólt. Így 4-4 után Nagykarácsony kénytelen volt begyújtani a rakétákat, és lefújás előtti percekben kétszer is betalálva megnyerte a meccset. A gólgazdag találkozón az eredménynek valószínűleg a hazai szurkolók örültek leginkább, de a vendégek sem panaszkodhattak, hiszen a Lajoskomárom is szép számban lőtte a gólokat.

Fotó: Horváth László

Szöllősi Martin Nagykarácsony: - Semmiképp nem akartunk abba a hibába esni, mint a múlt héten, hogy kapunk egy korai gólt és az ellenfelünk végig védekezi a meccset. Ennek tudatában fociztunk.