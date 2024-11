Az első félidőben és a másodikban is kétszer köszönt be Elek kapujába a mezőfalvi csapat. A 12. percben Villám szerzett vezetést, majd a 31. percben Mekota is megzörgette a hálót. A fordulás után a 65. percben érkezett az újabb mezőfalvi találat, ezúttal Márki volt eredményes. A vendégek gólgyártását végül Kovács Krisztián fejezte be a 79. percben. A játék képe és az eredménye alapján nem lehetett kérdés, melyik csapat írhat három pontot. Enying pedig meglehetősen szűk kerettel állt fel, mivel a kispadra nem írtak be senkit.

Váradi Tamás Mezőfalva: - Egy kicsit sikerült javítanunk az eredményességünket a szezon végére, ami valószínűleg hangulatilag is jól jött a csapatnak. Érzésem szerint a 11. helyen fogunk végezni az Ercsit megelőzve, akik Lajoskomáromban játszanak még egy elmaradt meccset. Tehát lényegesebben esélyesebbek a vendéglátók és otthon fogják tartani a három pontot.

A téli pihenővel kapcsolatban megítélésem szerint egyben marad a csapat. Nem látok távozni szándékozót. A magam részéről még nem szeretnék nyilatkozni.

- A tavaszi jobb szerepléshez fontos lenne igazolnunk, ami nagyon nehezen kivitelezhető. A többi egyelőre kérdéses.

A 13. forduló további eredményei

Bodajk – Lajoskomárom 1-4

Sárosd - Csór 2-0

Martonvásár – Mór 0-3

Ikarus-Maroshegy – Tóvill-Kápolnásnyék 1-1

Ercsi - Dunaújváros FC 2-0

Ami a tabellát illeti, biztos, hogy a Mór az élen telelhet, tőlük nem lehet elvenni az elsőséget. A második és harmadik helyet birtokló Sárbogárdot és a Lajoskomáromot azonban még érheti meglepetés, mert a nagyon jó szériában lévő és két meccshátránnyal rendelkező Dunaújvárosnak komoly esélye van dobogóra jutni. A középmezőnyben csak a Sárosd és az Ikarus-Maroshegy szerezhet további pontokat. Az utolsó három helyezett közül az Ercsinek és az Enyingnek van elmaradása, utóbbiaknak nem lesz könnyű dolguk a DFC-vel.

A bajnokság állása