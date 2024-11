A csütörtöki nyitónapon a mieink 4-1-re legyőzték, a világbajnokság A-csoportjából tavasszal kiesett lengyeleket, majd 4-2-re kikaptak a rendezőként a 2026-os téli olimpiára már most teljes gőzzel készülő olaszoktól. Az utolsó napon a második hely volt a tét.

Második helyen végzett a magyar válogatott. Galló (22) két gólt szerzett

Fordítás a második harmadban

Szombaton este Szlovénia volt Majoross Gergely szövetségi kapitány csapatának ellenfele. Ezúttal egy dunaújvárosi korcsolyázhatott jégre, a jelenleg Csehországban légióskodó Horváth Alex.

A torna utolsó mérkőzésére nem öltözött be a kapus Vay Ádám, a hátvéd Nilsson Henrik és Stipsicz Bencze, a csatár Hári János, Erdély Csanád és Varga Balázs. Horváth Milán viszont nagyon is készülhetett, hiszen az 50. mérkőzésén lépett jégre a felnőttválogatottban. Márpedig rangadóra készülhettünk, hiszen Szlovénia volt az ellenfél, amelyet tétmérkőzésen eddig egyetlenegyszer sikerült legyőznünk, de nem rosszkor, hiszen tavasszal a divízió 1/A-világbajnokságon nyertünk 2-1-re, ezzel pedig nemcsak feljutottunk, hanem az aranyérmet is elhoztuk az olaszországi Bolzanóból.

Bár a szlovénok szereztek vezetést, válogatottunk simán, 6-2-re nyert. Ezzel a sikerrel a második helyen végzett a tornán, sorozatban harmadszor nyertünk a velünk együtt 2025-ben az A-csoportban szereplő Szlovénia ellen.

Magyarország - Szlovénia 6-2 (0-1, 4-1, 2-0)

Magyarország: Horváth D. (Bálizs) – Horváth M., Szathmáry, Galló 2, Szongoth 1 (2), Terbócs (2) – Seregély, Fejes 1, Ambrus (1), Sárpátki (1), Schlekmann – Szabó B. (2), Horváth A., Nemes, Horváth B. (1), Mihály 1 (3) – Csollák, Ortenszky, Németh K. 1, Mihalik A. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely.