A nagy csata borítékolható volt a Magyar Kupában, hiszen a Tihany csapata jó játékerővel és nagy elszántsággal szokta sakkban tartani az ellenfeleit. Ezúttal is várható volt ez a hozzáállásuk a 2. fordulóban. A pályára lépéskor a számbeli fölényük is kitűnt, hiszen az újvárosiak mindössze nyolc főt delegáltak, amiből egy játékost természetesen a kapus jelentette.

Ivacs Gábor három góljával főszerepet vállalt a továbbjutásban a Magyar Kupában

Fotó: Laczkó Izabella

Ez a poszt az elmúlt fordulókban némi fejfájást jelentett a számukra, hiszen Cseresnyés Alex a sérülése nyomán csupán a lelki támasza lehet a fiúknak. Ezért aztán a hazaiak okkal bíztak a legutóbbi újvárosi fiaskójuk gyógyításában, amikor a bajnokságban kaptak ki 7-3-ra.

Tihanyi FC – Dunaújváros Futsal 5-9 (2-6) DF: Gergely – Ivacs, Fekete, Varga, Vincze. Csere: Németh, Nagy, Danó. Vezetőedző: Tóth Árpád.

Az első gólt Ivacs Gábor révén a Dunaújváros Futsal csapata szerezte meg, és egyúttal a játék irányítását is stabilan a kezébe vette. A hazaiak által nem tervezett gyors gól zavart is okozott a soraikban, ezért a leggólképesebbjük, Rusvai is három perc múlva betalált a saját kapujukba. Ezután a mindig gólra éhes Varga, majd Fekete következett - negyedóra után így 4-0-ra vezettek a vendégek. A játékrész tihanyi szépségtapaszát Kovács szolgáltatta, de még ugyanabban a percben Ivacs, majd Nagy is betalált, 1-6. Aztán, hogy az újvárosiak nehogy nagyon elbízzák magukat, Rusvai immár a számára jó kapuba talált be. Megnyugtató előnnyel vonulhattak le az újvárosiak a pályáról.

Magabiztos továbbjutás a Magyar Kupában

A folytatásban hamar kiderült, hogy a tihanyi csapat nem adta föl ezt a küzdelmet sem, hiszen négy perc játék után Sevinger szépített, igaz Nagy visszaállította a különbséget. Aztán újabb gólja után ismét Rusvai emelte égnek a kezét, 4-7. A végjátékban előbb Ivacs meglőtte a harmadik gólját, majd az utolsó percben Varga az ő másodikját is. Egy kis szépséghiba, hogy erre szinte azonnal válaszolt Redneczki, de a továbbjutás már bőven eldőlt.