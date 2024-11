Szerdán hazai pályán derakasan helytállva, csak a hajrában kapott ki a DFVE a bajnokság nagy esélyesének tartott Ferencvárostól hazai medencében 10-8-ra. A rivális már 4-1-re vezetett, a hátrányt nagyot küzdve az utolsó negyedre tudta úgy behozni az újvárosi csapat, hogy az állandó hiányzók - Somogyvári, Szabó - mellett Garda sem tudott játszani. A csapatba így a tizenhat és tizenhét éves Szalai Szimonetta és Szopori Nóra került be, hogy "kilegyen" valahogy a keret. Aztán 7-7 után a Fradi lőtt két gólt, ezt az előnyt pedig meg is tartotta a lefújásig. Küzdeni tudásból ismét jelesre végzett az újvárosi csapat.

A BVSC ellen is hasonlóan kell küzdeni, mint szerdán

Fotó: Laczkó Izabella

Így kell küzdeni

Dobi Dorina azt emelte ki, azt érzi, mérkőzésről mérkőzésre egyre kevesebb hibát követ el a csapat. -

Akárhány hiányzónk lehet, mi mindig oroszlánként küzdünk.

- Edzőnk, Maxim is mindig azt mondja, ne azzal foglalkozzunk, ki nincs, hanem mi a taktika, és szívvel, lélekkel menjünk előre. Büszke vagyok a lányokra, szerintem ilyen játékkal mindenki dolgát meg tudjuk nehezíteni. Elsőként szombaton a BVSC együttesével szeretnénk ezt megtenni.

A zöld-fehérek sikerének egyik letéteményese Kurucz-Gurisatti Gréta volt, aki öt gólt szerzett nevelőklubja és szülővárosa csapata ellen.

- Jó pár meccset játszottam itt, többségében ilyent csatát, ellenfélként ez nehéz medence, mert olyan közönség és szurkolótábor van, akiknek támogatásával a játékosok be tudják magukat hergelni. Most is ez történt, persze rajtunk is múlt. Nagyot kellett küzdeni, de nagy érték, hogy ilyen meccset meg tudunk nyerni.

Annak nagyon örülök, hogy a találkozó után sok gyerek jött közös fotóra, ölelésre, mindig jó hazajönni.

A már említett BVSC-vel szombaton 19 órakor játszik a dunaújvárosi együttes Budapesten, a Szőnyi uti uszodában. - A szezonban a Bajnokok Ligája hollandiai selejtezőjében már találkoztunk velünk, akkor egy góllal kikaptunk tőlük. Most itt a lehetőség, hogy visszavágjunk csapatként - fogalmazott Mahieu Geraldine.

A bajnokságban a BVSC ugyanúgy négy győzelemmel és egy vereséggel áll, mint a DFVE. A fővárosiak legyőzték a KSI, a Szeged és a III. Kerület csapatától, az Egertől pedig kikaptak.