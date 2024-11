A Kulcs az előző körben vereséget szenvedett, a Rácalmás pedig nyert. Utóbbi együttes a hétvégén öngóllal hozta jó helyzetbe a pusztaszabolcsiakat. Tizennyolc perc alatt eldöntötte a pontok sorsát.

Pirosban a rácalmási gólszerző Balogh Róbert

Fotó: Horváth László

Rácalmás – Pusztaszabolcs 1–1 (1–1)

Rácalmás: Berek – Nagy, Balázs, Zsiga, Balogh, Juhos, Czinkon (Gergelyfi 48.), Homolya, Tóth, Pinte, Molnár.

Harcos, küzdelmes meccsen igazságos döntetlen született. Különösképpen nagy fegyvertény ez a vendéglátóknak, mivel szeptember végén hétgólos vereséggel távoztak Pusztaszabolcsról. A találkozón a 13. percben Molnár kapu előtti felszabadítása sült el rosszul és hozott előnyt a vendégek számára öngólja. Nem sokkal később, a 18. percben Balogh is betalált, s már ilyen korán be is állította a végeredményt.

A 8. fordulóban győzelemnek örülhetett a Kulcs együttese. Ráadásul a félidei döntetlen után hátrányból kellett újítania a csapatnak. Herczog és Pasqúalini góljával azonban ez is realizálódott, így három ponttal gazdagodhatott a Duna-menti együttes.

Besnyő – Kulcs 2–3 (1–1)

Kulcs: Herczog – Balla, Cseresnye, Herczog, Ócsai N., Ócsai G. (Virág 49.), Szekszárdi, Seres, Plézer, Pasqúalini, Mészáros.

Gólszerző: Koller (17.), Szakolczi (54.), ill. Seres (30.), Herczog (69.), Pasqúalini (77.).

A Kulcs legjobb játéka a szezonban

Ócsai Norbert így értékelte a találkozót: –

A szezon legjobb játékával megérdemelt győzelmet arattunk.

– A helyzeteket tekintve még nagyobb különbség is benne volt a meccsben. Gratulálok a csapatomnak!

A keleti csoport tabelláján a Kulcs és a Rácalmás egyaránt kilenc ponttal a harmadik és negyedik helyen áll.