A vendégek szereztek vezetést, de Watkins két góljával fordítottak a Bikák. Vasárnap újabb Erste Liga mérkőzés következik a Csíkszereda ellen, a jótékonykodás jegyében.

Többször is önfeláldozóan védekezett a DAB. Képünkön (balról) az Acélbikák hokisa, Jeffrey Lee Faith. Vasárnap újabb küzdelem a jótékonykodás szellemében is

Fotó: Acélbikák/Anda Fábián

A Csíkszereda ellen jótékonykodás

DAB – Gyergyói HK 3-1 (1-1, 0-0, 2-0)

DAB: Sági Máté – Tóth G. (1), Kluuskeri, Jensen (1), Leiter, Watkins 2 – Faith, Sziszak, Sági Martin 1 (1), Ritter, Hári – Jurkovics, Léhi, Sári, Mazzag (1), Cseh – Raskin, Csémi, Just. Vezetőedző: Somogyi Balázs.

GYHK: Rinne – Haaranen (1), Wardley, Vincze P. 1, Sylvestre, Bodó – Fejes, Mesikämmen, Orban (1), Gerads, Sárpátki, – Imre, Sándor, Ádám, Császár, Väyrynen – Vincze G., Csiszer, Simon L. Vezetőedző: Markus Juurikkala.

Az edzők így látták a találkozót.

Somogyi Balázs:

– Az ilyen pillanatokért játsszuk ezt a sportágat, hogy ilyen érzésekkel jöjjünk le a jégről.

A srácok nagyon megérdemelték, mert két-három hete olyan munkát végzünk edzéseken, annyit fókuszálunk az egyes játékelemekre, hogy éreztem, készen állunk arra, hogy ezeket százszázalékosan végre is hajtsuk. Minden egyes játékos elfogadta a szerepét, és ezt próbálta véghez vinni a mérkőzésen.

Örülünk Kyle Just érkezésének, hozott egy kis nyugalmat a csapatba, meg egy kis jókedvet,

sokat segített az öltözőben, meg tudta nyugtatni a játékot a jégen, nyilván kell neki még egy kis idő, két hete nem volt jégen, de erős pontja lehet a csapatnak. Várjuk vissza a sérültjeinket, de ezzel a mentalitással, ezzel a győzelemmel sokkal jobban fogunk tudni belemenni a vasárnapi meccsbe, jobb hangulatban jöhetünk holnap edzésre, tényleg ez volt az egyetlen gyógyír a csapat hangulatára. A védekezésben rengeteg blokkunk volt, Sági Máté olyan parádékat mutatott be, hogy éreztük, ő itt és velünk van, így az a dolgunk, hogy a mezőnyjátékosok is elvégezzék a munkát a védekező harmadban. Egy-két boka, egy-két vércsepp, egy-két komoly védés és megnyertük a mérkőzést.

Markus Juurikkala: – Sok lehetőségünk volt, de nem találtuk meg az útját annak, hogy be is lőjük ezeket.

Ezzel együtt gratulálni kell a Dunaújvárosnak a győzelemhez, meg kell adni, sokat dolgoztak védekezésben, sok lövést blokkoltak, megdolgoztak ezért a győzelemért.

Ami minket illet, ott voltak a helyzeteink, hogy eldöntsük a meccset, de nem tudtuk megtenni, ilyen a jégkorong, a gólok számítanak, a többi nem igazán. Ebből tanulnunk kell. Az első harmadnak nem örültem, túl sok lehetőséget adtunk ellenfelünknek, ebben aztán jobbak voltunk a második és harmadik harmadban, de ahogy mondtam, a helyzetek kihasználása döntött és ebben nem voltunk elég jók ma.