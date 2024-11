Nincs szerencséje az idén a DAB hokicsapatának. Balszerencsés vereségek, kulcsjátékosok sérülésének sora kísérte őket eddig. Most pedig megsérült az egyik edzésen, méghozzá súlyosan az egyik legjobb formában lévő légiós, a lett csatár, Erik Zohovs. Ami viszont jó hír, hogy visszatért, a tavaly már Dunaújvárosban bizonyított 23 esztendős orosz Bogdan Zorin.

Fotó: DAB/Anda Fábián

Időnként DAB-fölény

A DVTK elleni mérkőzés végig nagy iramú volt, a dunaújvárosiak sokszor fölénybe kerültek, gólszerzési lehetőségük is volt, sőt, kapufákat is lőttek, azonban a győzelem ezúttal is elmaradt.

Így látta a mérkőzést a két vezetőedző.

Somogyi Balázs (DAB): – Látszott a heti munka, hogy mire fókuszáltunk, próbáltuk magasan tartani a tempót, és nyomást gyakorolni az ellenfélre, ez többségében sikerült is. Fontos volt, hogy a lövéseket minimalizáljuk a védő harmadban, az első két harmadban sikerült is, s a második húsz percre úgy jöttünk ki, készen állunk arra, hogy megfordítsuk a mérkőzést. A mi csapatunk azonban nem bír el egyetlen olyan hibát sem, ami a kapunkra veszélyes lehet, vagy pedig egyetlen egy olyan játékost sem bír el, aki nem képes száz százalékot beleadni. A mi csapatunkban mindenkinek mindent egy lapra feltéve kell mennie, és ha vezetünk 2-1-re két harmad után, akkor ezt nekünk meg kell őrizni bármi áron. Ez most nem sikerült, pedig megvoltak az esélyeink, voltak emberelőnyeink, sőt, öt a hármunk is. Megyünk tovább, nem tudok mást mondani, készülünk, van időnk felkészülni a következő ellenfelünkre és van időnk keményen edzeni.

Láda Balázs (DVTK): – Felhívtuk a játékosok figyelmét arra, hogy a szünet előtti mérkőzésen, amelyen szintén a Dunaújvárossal játszottunk, azért voltunk hatékonyak, mert megdolgoztunk érte. Az első két harmad teljesítményét a szünetnek tudom be, de nagy karaktert mutatott a csapat, a hátrányos védekezésünk hibátlan volt, önfeláldozóak voltunk, illetve sikerült betalálnunk emberelőnyben is, ez volt a kulcs. A Dunaújváros helyzetkihasználása veszélyes, s bár nem dolgoznak ki sokat belőlük, ha oda kerülnek, könyörtelenül kihasználják azokat, szóval örülünk annak, hogy a szünet után három ponttal tudtunk távozni ebből a csarnokból.