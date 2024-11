DAB – SC Csíkszereda 1-4 (0-1, 0-1, 1-2)

A DAB szépítés azért összejött

DAB: Sági Máté – Sysak, Kluuskeri, Sági Martin, Leiter, Watkins – Faith, Jurkovics, Jensen, Ritter (1), Hári 1 – Tóth G. (1), Léhi, Sári, Mazzag, Cseh – Raskin, Szűcs, Kuminka, Nagy. Vezetőedző: Somogyi Balázs.

Így látták a szakvezetők a Csíkszereda 4-1-es dunaújvárosi sikerét

Somogyi Balázs, a DAB vezető edzője

– A vereséget abban látom, hogy hiába javítottunk a védekező harmadunkon, nagyon sok volt a vesztett korong utána. Megszereztük a korongot, megdolgoztunk érte, majd azt gondoltuk, nem kell még hármat lépni vele, nem kell időben passzolni a társnak. Lassúak voltunk fejben, felütötték az ütőnket, szembe támadtak, elvették a korongot, a sok vesztett korongból vissza tudtak támadni létszámfölényben és ez nagyon sok energiát elvett. A második harmadban hosszú cseréink voltak, nem volt erőnk támadni, két-két és fél perces cserékkel nem lehet meccset nyerni. Az akarással nem volt probléma, ebben a szituációban, amiben vagyunk, nem is lehet mást csinálni, ráadásul, amikor nekünk volt nagyobb helyzetünk és gólt lőhettünk volna, még abból is gólt kaptunk. Az önbizalommal akadnak problémák, nem a képességekkel, mert tudjuk, hogy mi az, amit eddig meg tudtak csinálni a srácok. Próbálunk mindent megtenni, hogy ezt visszaadjuk a játékosoknak, de nem tudjuk száz százalékban megtenni, a maradékot a játékosoknak kell és ez fejben dől el. Voltam ilyen szituációban, mint játékos, azt gondolom, hogy az önbizalmat visszaszerezni nem nehéz, ha foglalkozik vele az ember. A DVTK elleni vasárnapi meccs ezek után élet-halál mérkőzés, mert ha fel szeretnénk zárkózni, most már pontokat kellene szerezni. Utána jön a válogatott szünet, ahol vissza kell nyernünk a társaságot magunknak és a szurkolóknak, mert ez így nem folytatódhat tovább.

Kevin Constantine: – Nem lövünk sok gólt, meg kell dolgoznunk ezekért a találatokért, szóval nagyon fontos, hogy az legyen az alap, hogy mennyire keményen dolgozunk és mennyire figyelünk a részletekre. Egyes támadóinknak a védekezésen is dolgozniuk kell, korongot szerezniük, s erre nagyon jó példa volt az első gól is, nagyon jól védekeztünk a középső harmadban, ami elvitt minket a gólszerzési lehetőségig. Meg kell tennünk ezt, a gólszerzés nem könnyű számunkra, de most örülünk a négy gólnak, s annak, hogy ez győzelmet ért.