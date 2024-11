A 2022-2023-as bajnokság döntőjének két résztvevőjének meccsét a MAC Ikonok nyerte. A dunaújvárosi Worm Angels szerzett vezetést, de a második harmadban fordított a budapesti együttes. Borbás Gergely gólja még szorossá tette a találkozót, de Schmál Kristófék a harmadik harmadban még kétszer betaláltak, és 5-2-es Angels vereség lett a vége. (Most mindkét csapat a rájátszásba kerülésért küzd. Mondhatnánk, így múlik a világ dicsősége.)

Jadlószki a Worm kulcsembere. A hétvégén ő sem tudta megakadályozni az Angels vereségét

Fotó: Egerszegi Titánok

Angels vereség a MAC vendégeként

MAC Ikonok - Worm Angels 5-2 (0-1, 3-1, 2-0)

Angels: Bozsó - Szakács, Hruby, Horváth (1), Borbás 1, Marosi - Piszmann M., Mestyán (1), Szepessy M. 1, Szepessy B., Hamvai (1) - Bagó, Jadlószki, Gröschl, Erdélyi, Pálfi.

A címvédő UNI Győr ETO HC a Vasas Jégcentrumban játszott. A győriek megszerezték a vezetést, ám a Vasas még a harmad vége előtt egyenlített. Több vendéghelyzetet hozott a második felvonás, de a gólokon megosztoztak a csapatok, majd a harmadik játékrész is hasonlóan indult, a Vasas találatára az ETO válaszolt, ráadásul emberhátrányban. A hazaiak azonban lőttek egy emberelőnyös gólt, és a hajrában is megtartották a vezetést a kapus Remete Gergő vezetésével, sőt, üreskapus góllal le is zárták a meccset. (5-3)

A Vasas a győzelemmel megelőzte a Győrt, igaz, egy meccsel többet játszott.

A Lehel HC jól kezdett az Egerszeg ellen, tíz perc után már két góllal vezetett, majd fokozatosan növelte az előnyét. A jászberényiek a végén sem engedtek ki, és 9-0-ra győztek. A hazai együttes részéről Pinczés Olivér 3, Antal Barnabás 2 gólt szerzett. A Lehel továbbra is veretlen és vezeti a ligát.

Az Óbuda nem bízta a véletlenre, gyorsan 3-0-s előnybe került a Sportország ellen. A második harmad csak kiállításokat hozott, aztán az utolsó tíz percben a gólok is megérkeztek: az OHA 7-3-ra győzött.

Szegeden 600 néző volt kíváncsi az FTC fellépésére. A vendégek bő fél perc után előnybe kerültek,

ám a Dunaújvárosi Acélbikák általános igazgatója, ifjabb Azari Zsolt egyenlített (még két gólpassza volt),

majd Béres Boldizsár büntetőből talált be, és máris a szegediek álltak jobban. A hazaiak a második harmadban hét perc alatt ütöttek három gólt, el is döntve a meccset. A 6-1-es sikerből Biakim duplával vette ki a részét. A Szeged a második helyen áll. (Forrás: jegkorongszovetseg.hu)

Eredmények: Lehel HC - Egerszegi Titánok 9-0, Óbudai Hockey Academy - Sportországi Cápák 7-3, Goodwill Pharma Szeged – FTC-Telekom 6-1, MAC Ikonok - Worm Angels 5-2, Vasas - UNI Győr ETO 5-3.