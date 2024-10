Megkezdődött a jégkorongozók másodosztályú bajnokságában, az Andersen Ligában a pontvadászat a Worm Angels csapatával.

A Worm Angels bemelegítése az első bajnoki előtt

Fotó: amatőr

Csak a Worm Angels maradt

Tavaly még két dunaújvárosi csapat indult a sorozatban, de ebben a szezonban a DAB-ASP távol maradt a küzdelmektől, viszont a Worm Angels ott van a mezőnyben.

A Worm annak ellenére, hogy ízig-vérig dunaújvárosi együttes, a hazai mérkőzéseit - több ok miatt is - Érden játssza. Pénteken is itt fogadta a Ferencváros-Telekom U23-as alakulatát.

Kiélezett küzdelemben a Fradi egygólos győzelmet aratott.

Worm Angels - FTC-Telekom 2-3 (0-1, 0-1, 2-1)

Worm: Bozsó - Lencsés, Szakács, Török, Borbás, Marosi - Erdély B., Pálfi, Szepessy B., Szepessy M., Jadlószki - Bagó, Csáti, Gulácsii, Hamvai. Vezetőedző: Kis Attila.