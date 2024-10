A fordulóban a Dunaújváros FC 4-3-ra győzött szombaton nagy küzdelemben a listavezető Sárbogárd ellen, amiről már beszámoltunk.A Sárosd is hazai környezetben veszítette el a pontokat a négy hellyel hátrébb lévő Kápolnásnyéktől. A városkörnyéki együttesek közül a bajnokságban érdekelt Adony és Mezőfalva ha nem is nagy gólkülönbséggel, de vesztes találkozót zárt.

Az Adony a szimpatikus vesztes szerepébe került a Lajoskomárom ellen

Fotó: Horváth László

Adony – Lajoskomárom 1–2 (0–1)

Adony: Andrejev – Budai, Hamar, Virág (Parti 80.), Tóth (Bagóczki 32.), Holentoner, Kelemen (Csiki 89.), Bognár, Posztós, Kaló (Major 89.), Fehér.

A papírforma érvényesült a hétvégi összecsapáson az adonyi pályán. Az első félidő 19. percében Csörgei találatával szereztek vezetést a vendégek, majd a szünet után a 61. percben Gergye is feliratkozott a lajoskomáromi gólszerzők közé. A hazai gárda Holentoner révén a 69. percben tizenegyesből szépített, de ez már kevés volt a pontszerzéshez.

A szimpatikus vesztes

Boldoczki Sándor, az Adony edzője így foglalta össze a pályán történteket: – Meglehetősen jó csapat ellen játszottunk. Felvettük a kesztyűt, de két olyan hibát is elkövettünk, amit könyörtelenül kihasznált az ellenfelünk. Hátul és elöl is hibáztunk, mert nekünk is voltak százszázalékosnak mondható ziccereink. A végét már profin lemenedzselték.

Próbálkoztunk az ellenfél által is nehéznek mondott mérkőzésen. Szimpatikus vesztesek voltunk ma.

Martonvásár – KK Grain Kft.-Mezőfalva 2–0 (1–0)

Mezőfalva: Kovács Á. – Balázs, Villám, Rózsahegyi, Török, Márki (Szabó 74.), Kovács B., Mekota, Kiss, Kovács K. (Balogh 74.), Morár.

A 35. percben a vendégek szerencsétlenségére Rózsahegyi öngólja adott előnyt az ellenfél számára. A szünet után hamar érkezett egy hazai találat. Spinner talált be a mezőfalvi kapuba, és ezzel be is állította a végeredményt.

Váradi Tamás, Mezőfalva: – A találatnál az első félidőben az az egy rövidzárlatunk volt, amikor mögénk kerültek, de a hosszún érkezett a játékos, így biztosan gól lett volna, ha nem mi rúgunk öngólt. Nagyjából kiegyenlített volt a mérkőzés, és a végén már nagyon nyomtunk, de amíg nem tudunk betalálni, addig nem lesz győzelmünk.

Sajnos nincs gólbiztos emberünk elöl és az önbizalom is hiányzik.

A bajnokság állása