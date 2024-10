A 43. percben csak 3-2 volt az eredmény. Azután vereség lett a vége.

Kétgólos vereség a Fradi vendégeként

Fotó: FTC/Pintér Noémi

Vereség után nyilatkozatok

FTC-Telekom – DAB

4–2 (1–0, 2–1, 1–1)

DAB: Tóth K. – Tóth G., Kluuskeri, Jensen 2, Ritter (1), Hári N. (1) – Sysak, Jurkovics, Sági Martin, Zohovs, Watkins (1) – Bánki, Léhi, Sári K., Mazzag, Kuminka – Raskin, Szűcs T., Cseh, Taczman. Vezetőedző: Somogyi Balázs.

Fodor Szabolcs, vezetőedző, FTC–Telekom:

– Sokkal fiatalabb a keretünk, mint amit az elmúlt hat évben megszokhattunk. Csapatsportág a miénk, az egyéni hibák kihatással vannak a csapatra, és ezekből azért még akad. Pozitívum, hogy ezek ellenére is sikerült nyernünk, talán egy picit visszajön az önbizalmunk ezután. De természetesen nem vagyunk rögtön a fellegekben, nem is lehetünk. Rengeteg munka vár még ránk ezzel a csapattal, a hétköznapokon, az edzéseken rengeteget kell tanulnunk. Ezt is fogjuk tenni, most jön egy szünnap, aztán pénteken és szombaton tanulással töltjük az időt a jégen és a videószobában, vasárnap pedig megint megpróbáljuk jól felmondani a leckét.

Somogyi Balázs: – Mi nem az a csapat vagyunk, amelyik megteheti, hogy egyetlen pillanatra is kihagyjon, vagy ne figyeljen oda. Ez most megtörtént kétszer is, nem voltunk elég erősek a koronggal, rossz döntést hoztunk, és egy ilyen kaliberű csapat, mint a Ferencváros, ezeket megbosszulja. Addig végig meccsben voltunk, volt egy taktikánk, amit úgy érzem, hogy tökéletesen betartottunk, és vártunk a gólszerzési lehetőségekre, de sajnos elvettük magunktól a lehetőséget a pontszerzésre. A kapusainkra mindenképpen alapozhatunk. Ha pedig visszatérnek a sérültjeink, akik számunkra meghatározó játékosok, akkor még erősebbek leszünk hátul. Az a célunk, hogy a fiatalokat felhozzuk arra a szintre, hogy tartósan versenyképesek legyenek ebben a bajnokságban. Elsősorban a védekező harmaddal próbálunk foglalkozni, ott akarunk fejlődni.

Az Acélbikák két mérkőzést is játszanak a hétvégén az Erste Ligában. Pénteken a Budapesti Jégkorong Akadémia HC (18.30), vasárnap pedig a Gyergyói HK (17 óra) érkezik a Dunaújvárosi jégcsarnokba.