A jótékonysági szervezet és a dunaújvárosi klub kapcsolata már több éves múltra tekint vissza, a vezetők és játékosok több alkalommal is ajánlottak fel mezeket, sportrelikviákat az alapítványnak árverésre, az így befolyó pénzből beteg gyermekeket, rászoruló, nehéz sorsú családokat, illetve állatmenhelyeket támogattak. Illetve a Jószolgálati Otthon javára is gyűjtöttek több száz kiló tartós élelmiszert. Most újabb segítséget kaptak a Kohásztól, egy Sallai Nikolett által dedikált magyar válogatott mezt ajánlanak fel árverésre. A befolyt összegből ezúttal hátrányos helyzetben lévő gyermekek karácsonyát szeretnék szebbé varázsolni.

Sallai Nikolett dedikálta a válogatott mezt

Forrás: Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány