DEAC - DAB 7-6 (1-2, 3-4, 2-0, 1-0)

DAB: Sági Máté - Tóth G., Kluuskeri (1), Sági Martin 2 (3), Ritter (2), Watkins 2 (3) - Sysak, Jurkovics, Mikkel Jensen 1 (1), Zohovs 1, Hári N. - Léhi, Bánki, Sári, Mazzag, Cseh - Faith, Mathias Jensen, Kuminka. Vezetőedző: Somogyi Balázs.

Fotó: Dorogi Kristóf

A mérkőzés előtt tizennégy pont volt a két csapat között a különbség a tabellán, vagyis nem mondhattuk azt, hogy a találkozó esélyese a DAB volt. Már csak azért sem, mert Debrecenben rendezték a találkozót.

Ezért nem is volt véletlen, hogy a hazaiak szerezték meg a vezetést az 5. percben, de egy perc múlva már 1-1 volt az állás, Zohovs egyenlített. A folytatásban gyors gólváltásokat láthattak a nézők. A 34. és a 38. perc között öt gól is született, ami után 6-4-es dunaújvárosi vezetés alakult ki. A befejező harmadban a debreceniek egyenlítettek, majd hosszabbításban a győzelmet is megszerezték (7-6)