A szerdai, Szentes elleni fölényes siker után szombaton a második fordulóban az újonc KSI vendége volt a dunaújvárosi együttes. Az erőviszonyok ismeretében nem lehetett gond az újabb papírforma győzelem megszerzése a DFVE együttesének, amelynek keretéből ismét hiányzott Sümegi Nóra. Ellenben egy újabb, saját nevelésű fiatal debütálhatott az élvonalban - Szentesen Szopori Nóra volt az - Szalai Szimonetta személyében.

Papírforma sikert arattak a végén Katsimpriék

Fotó: Szentesi VK

Nem úgy indult a meccs, ahogyan vártuk, mert a nagyon fiatal hazai csapat két góllal ellépett, miután kimaradtak a helyzetek, a védekezés pedig nem volt olyan acélos. Végül hat perc után görög légiósunk, Katsimpri törte meg a gólcsendet, amikor előnyből volt eredményes. Egyenlíteni azonban ebben a negyedben még nem sikerült.

A második felvonás derekáig csak kimaradt lehetőségeket jegyezhettünk fel, aztán Kardos Dominika fórból egalizált. Azonban erre is volt válasza a KSI-nek, Finta akcióból, Kemény büntetőből vette be Maczkó kapuját, 4-2. Az utolsó két percre összekapta magát a DFVE, Kardos Dominika duplázott egyaránt fórból, végül testvére, Laura juttatta először vezetéshez az újvárosiakat, 4-5.

Papírforma lett a vége

A térfélcsere után is lendületben maradt a vendég alakulat, Garda kétszer is beköszönt, Kardos Laura büntetőjével pedig már néggyel vezetett a csapat, 4-8. Ez az előny meg is maradt a játékrész végéig. A záró nyolc percben nem potyogtak úgy a dunaújvárosi gólok, mint Szentesen, ennek ellenére még kettőt közé tett a DFVE, így végül papírforma és magabiztos sikert aratott.

KSI SE – DFVE 6-12 (2-1, 2-4, 2-5, 0-2) DFVE: Maczkó – Jonkl, Horváth, Garda 2, Kardos D. 3, Pál, Katsimpri 3. Csere: Kardos L. 3, Mahieu, Szalai 1. Vezetőedző: Maxim Kordonskiy. KSI: Barcza - Kenéz 3, Finta 1, Péter, Korpás, Kenderes, Kemény 2. Csere: Schmuck (kapus), Dimitrovics, Binder, Forster, Kiss, Hegedűs. Vezetőedző: Bóta-Tóth Andrea. Gól emberelőnyből: 2/11, illetve 5/11. Gól ötméteresből: 1/1, illetve 3/5.

A folytatásban október 18-án ismét a Szentessel játszik idegenben a csapat, a Magyar Kupa negyeddöntőjének első felvonásán. A visszavágó másnap, október 19-én szombaton 18 órakor kezdődik Dunaújvárosban.