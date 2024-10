Az Ede városában rendezett csoportkör már csütörtökön elkezdődött, azonban a dunaújvárosi csapat pont a nyitányon volt szabadnapos. Így a lányok páholyból láthatták a másik négy ellenfelet, elsőként a másik magyar csapat, a BVSC lemosta a francia Nancyt 22-7-re, majd a házigazda Polar Bears nyert 19-12-re a másik francia alakulat, a Lille ellen. Pénteken elsőként a BVSC újabb sikert könyvelhetett el, miután 17-13-ra nyertek a Nancyval szemben. Késő este aztán bemutatkozott a DFVE is, amikor a Polarral találkoztak.

Garda Krisztina nagyot játszott a részükről négy piros lapot hozó meccsen

Fotó: Laczkó Izabella

Az új vezetőedző, Maxim Kordinskiy számára ez volt első tétmeccse, amelyen nem számíthatott két, sérülés miatt maródi Szabó Nikolettre és Somogyvári Lilire, akikre hosszabb kihagyás vár. Ellenben egyből a kezdőbe került az új görög légiós, Effrosyni Katsimpri.

Polar Bears - DFVE 10-14 (0-1, 3-5, 2-5, 5-3)

DFVE: Maczkó - Horváth, Mahieu, Garda 7, Sümegi 1, Katsimpri, Dobi 1. Csere: Kardos L. 3, Kardos D. 2, Jonkl, Pál, Karancsi.

A gólszegény első negyedet - amikor Kardos L. szerzett vezetést - követően a másodikban beindultak a csapatok. Elsőként egyenlítettek a hollandok, Garda újfent előnyhöz juttatta övéit, amit megint egalizált a Polar. Erre Garda büntetőből és Kardos L. felelt, s ugyan de Kleer betalált, a negyed vége az újvárosiaké lett, kialakítva az addigi legnagyobb előnyüket.

A fordulás után úgy nézett ki, gyorsan eldőlt minden, ugyanis a DFVE védelme lehúzta a rólót, a remeklő Garda triplája és Dobi találata pedig már a hétgólós magyar előnyt jelentette, 10-3. Ebből hat meg is maradt a nyolc perc végére, amelyben Horváth harmadik kiállítása miatt piros lappal kiszállt a meccsből.

Négy piros lap lett a vége magyar oldalon

A záró etap nem kezdődött jól, a kiamaradt lehetőségek mellett Sümegi és Kardos Dominika is kipontozódott, viszont a hollandok háromszor is utat találtak Maczkó hálójába, máris szorossá téve a találkozót, 11-8. Megérkezett az első hazai piros lap is, de sajnos Mahieu szintén begyűjtötte ezt. Azonban három gólnál közelebb már nem engedte a DFVE ellenfelét, így magabiztosnak mondható sikerrel kezdte a selejtezőt.

Folytatás szombaton, amikor délelőtt a BVSC, este pedig a Nancy vár a lányokra.