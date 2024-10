A Nagykarácsony méretes pofonba szaladt bele a görögöknél. Igaz, összesen két cserével tudtak kiállni.

Beloiannisz – Nagykarácsony 5–0 (3–0)

Nagykarácsony: Turi – Szabó, Kovács, Tábi, Baranyai (Simon 46.), Czári, Balogh, Princz, Jákli, Rácz, Nagy.

Az első félidőben három találatot is bevittek a beloiannisziak. Ebből kettőt Mágocs és egyet László szerzett. A szünet után is hamar zörgött a nagykarácsonyi háló. Előbb az 50., majd a 60. percben is eredményesek voltak a vendéglátók. Először Szalai talált be, majd Mágocs harmadik góljával alakult ki a végeredmény.

Ruzsás László Beloiannisz: – Az ilyen különbségű győzelmet nem nagyon kell magyarázni.

Ahhoz képest, hogy három meghatározó játékosom nem lépett pályára és kapus nélkül játszottunk, ez így kimondottan értékes.

– Kijött a lépés és jót futballoztunk. Készülünk a következő fordulóra, ahol szoros mérkőzésre számítunk. Sajnos továbbra is sok hiányzónk van.