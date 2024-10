Mészáros Krisztofer - Nagyon boldog vagyok, mert végre hazai közönség előtt versenyeztem. Az olimpia után ez volt az első hazai megmérettetésem, ezért is jöttem. Korláton és talajon is első helyen végeztem, elégedett vagyok. Ez egyfajta felkészülés is a jövő heti mesterfokúra, ahol majd hat szeren versenyzek. De nem akarok ennyire előre rohanni, várom a hétvégi döntőt.

Závory Szilárd - Három szeren indultam, és kettőn sikerült is kvalifikálnom a döntőbe. A korlát nem a legerősebb szerem, és nem is úgy sikerült, ahogyan azt szerettem volna. Az ugráson bemutatott gyakorlataimnak és a kapott pontszámoknak is nagyon örülök.

Kiss Balázs - A gyűrűnek nagyon örülök, mert tiszta gyakorlatot csináltam, így harmadik helyen várom a döntőt, amivel abszolút elégedett vagyok. A döntőben szeretnék egy hasonló tiszta gyakorlatot, és akkor elégedett leszek. A ló egy kicsit küzdős volt. Nem volt zökkenőmentes a felkészülés, mert volt egy nagy repedés a tenyeremen, ami hátráltatott. Kevesebb magabiztossággal és gyakorlatmennyiséggel álltam a lóhoz, és örültem neki, hogy sikerült megcsinálni a versenyt.

Tomcsányi Benedek - A lólengés jobban ment, örülök, hogy megcsináltam ezt a nehéz gyakorlatot. Voltak benne hibák, mert kicsit izgultam is. Lovon utolsó pillanatig nyolcadik voltam, de végül a kilencedik helyre szorultam. Ami azért is különösen bosszantó, mert lovon jó vagyok, de még tisztítanom kell a gyakorlatomat. Gyűrűn is jó gyaki volt, de végül mindkét szeren elsőszámú tartalék lettem, ezért kicsit csalódott vagyok.

Molnár Botond - Talajon a selejtezőben kisebb gyakorlatot mutattam be, úgy voltunk vele, ha az jól sikerül, akkor bent vagyok a fináléban. Én azt éreztem, hogy jó volt, sajnos, a bírák másképp látták. Ugráson sérült voltam, emiatt egy kisebb gyakorlatot mutattam be, ami most erre volt elég.

Fotó: Freschli Jozsef

Mayer Gréta - Mindig nagy öröm itt lenni és hazai közönség előtt versenyezni. Szinte már rutinos versenyzőként járok ide vissza, de mindig örömmel jövök. Emellett boldog vagyok, hogy két döntőbe is sikerült bekerülni.