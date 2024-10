A DFVE a Bajnokok Ligája sikerrel megvívott csoportselejtezője után a magyar bajnokságban is elkezde az új szezon küzdelmeit. A lányok szerdán este a Szentes vendégei voltak, s egyértelműen a győzelem reményében ugrottak medencébe az egykor szebb napokat látott hazaiak otthonában. Az újvárosi keretből hiányzott Sümegi Nóra, illetve a végül Eikel Anna és Dobi Dorina sem ugrott medencébe a meccs során, aminek kiütés lett a vége.

Pál Réka négy góllal zárt a kiütéssel záródó bajnokin

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Nem sokáig kellett izgulni a mérkőzésen, hisz' már az első negyedben eldőlt a mérkőzés. Bár Pál és Garda góljára még Molnár felelni tudott, de legközelebb „fényévek” múlva szedhette ki a labdát kapujából Maczkó, a harmadik negyed elején. Azonban addig társai már tizenegy találatot rámoltak be a szentesi kapuba.

A folytatásban is a DFVE óriási dominanciája jellemezte a találkozót, így csak a különbség mértéke volt a kérdés, ami végül a játéknap legnagyobb győzelme lett. Szintén örömteli, hogy ismét debütálhatott egy saját nevelésű fiatal az élvonalban, ráadásul a tizenhét éves, dunaújvárosi Szopori Nóra megszerezte első találatát is a felnőttek között.

Valdor Szentes–DFVE 4–21 (1–6, 0–4, 2–6, 1–5) Szentes: Füsti Molnár – Varga V. 1, Molnár D. 1, Zöld 1, Korom, Kövér-Kis, Boldizsár R. 1. Csere: Obrácz-Nagy (kapus), Mácsai, Lengyel D., Versegi, Erdélyi, Urvári L., Furák-Szabovik. Vezetőedző: ifj. Tóth Gyula. DFVE: Maczkó – Jonkl 1, Mahieu, Garda 7, Kardos D. 3, Pál R. 4, Katsimpiri 4. Csere: Kardos L., Horváth B. 1, Szopori 1, Karancsi. Vezetőedző: Maxim Kordonskiy. Gól emberelőnyből: 2/9, illetve 5/6.

Ötméteresből: -, illetve 2/2.

Kipontozódott: Zöld, Molnár D., illetve Pál R.

Kiütés a javából

A mérkőzés után a DFVE vezetőedzője, Maxim Kordonskiy így értékelt: – Nem ez volt az első meccsünk a szezonban, hiszen a Bajnokok Ligájában már játszottunk.

A Szentes ellen nagyjából azt nyújtottuk, amit elterveztünk.

– A maximumot szeretnénk kihozni az idényből, majd meglátjuk, ez miként sikerül.

Garda Krisztina szerint a négy találkozó a BL-ben már alapot adott a bajnoki rajtra. – Már kezd összecsiszolódni Maximmal a csapat és kezdjük érteni, mit is szeretne játszatni velünk. Most ez többé, kevésbé sikerült is, de még sokat kell dolgoznunk a jövőben.