A viadalon 200, 500, 2000 méteres távon mérették meg magukat a résztvevők, árulta el érdeklődésünkre Tóth Edit, a Dragon Steel SE sárkányhajósainak elnöke, akitől megtudtuk, hogy ezúttal is szép, kiemelkedően jó eredményekkel örvendeztették meg az értük szorítókat. A legrangosabb hazai megmérettetésen egyesületük öt versenyszámban, 40 versenyzővel nevezett U18 vegyes, premier open és premier vegyes kategóriában.

Kiemelkedően jó szereplésen vannak túl

Fotó: Dragon Steel SE

– Először az U18-as versenyzőinket említeném meg. Rendkívül pozitív hozzáállással indult a nyári táborunk és a fiatalok szerveződése is. A gyermekek és szülők is örömmel vágtak neki ennek a bajnokságnak. Sok segítséget kaptunk a szülőktől is és nagy köszönet jár érte! Így az újaknak és az eddigi tapasztalt versenyzőinknek köszönhetően, a Dragon Steel SE ki tudott állítani a magyar bajnokságon egy szuper U18-as vegyes (fele fiú és lány) csapatot.

Azonban itt ki kell emelni, hogy ez az együttes a jövő évi nemzetközi versenyeken való indulásunk jogát vívta ki a 9-18 éves korú tagjainkkal

– fogalmazott Tóth Edit.

Kiemelte, a bajnokságon nagy örömmel és meghatottan nézték az elért teljesítményüket.

Több más egyesületből is jelezték, hogy gratulálnak azért, milyen kiválón küzdöttek és szépen versenyeztek.

Nekik ez bajnoki aranyérmet jelentett.

– Ugyan a másik két nevezett hajó az utolsó pillanatban különböző okok miatt visszalépett, de mi sikeresen ki tudtunk állni, csapatként együtt küzdeni. Úgy gondolom, hogy megérdemelt aranyérem született és mindenki büszke lehet. Az egyesületünk és a Magyar Sárkányhajó Szövetség is reméli, a fiatalok még sokáig a versenyrendszerben velünk maradnak.

A premier csapataikra is büszkék lehetnek. Több rendkívüli futamot élhettek át közösen, szépen felültek a hajóink a vízre, erővel, szépen és igazi csapatként hajtottak.

Kiemelkedően jó verseny volt

– Négyszer negyedik helyezettek lettünk, ami az induló egyesületeket tekintve szép eredménynek tekinthető, ráadásul az eddiginél jobb időket is értünk el.

Sajnálatos módon az utolsó premier vegyes 500 méteres futamban, a második húzásnál lapát törést szenvedett egyik evezősünk, így elúszott az érem, de cseppet sem vagyunk csalódottak.

– Ez számunkra kiemelkedően jó verseny volt, rendkívüli élményekkel gazdagodtunk és még most is éljük át az jobbnál jobb futamokat - magyarázta.