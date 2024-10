A dunaújvárosi R’Angels-KCR (Kohász Címert Rája) amatőr jégkorongcsapatként is fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást, amelynek keretében tavaly szeptember óta igyekeznek támogatni a székesfehérvári székhelyű Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány tagjainak jótékony munkásságát.

Jótékony liciten Hruby dedikált meze

Fotó: Kohász Címert Rája

Tavaly ősszel csapatuk megvásárolta egyik edzőjük, Hruby Gellért minden játékostársa által dedikált mezét, amit a dunaújvárosi jégcsarnok ötvenedik évfordulója alkalmából rendezett gálameccsen viselt. Ezt a mezt akkor aláírta többek között Ladányi Balázs, Borsos Attila, Peter Sevela, valamint Kiss Ákos. Majd ezt ajánlották fel az alapítványnak, remélve, hogy az ebből befolyó licittel minél nagyobb összeggel tudják így támogatni a rászorulókat, hátrányos helyzetű családokat segítő munkájukat.

A mezre október 30-án 20 óráig ITT lehet licitálni, az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány Facebook-oldalán, az erről szóló felhívást tartalmazó poszt alatt tett kommentben lehet.

Kedden délelőtt az árverés 40 ezer forintnál járt.

A jótékonysági szervezet és a dunaújvárosi sportklubok kapcsolata már több éves múltra tekint vissza, például a DKKA vezetői és játékosai több alkalommal is ajánlottak fel mezeket, sportrelikviákat az alapítványnak árverésre, az így befolyó pénzből beteg gyermekeket, rászoruló, nehéz sorsú családokat, illetve állatmenhelyeket támogattak. Illetve a Jószolgálati Otthon javára is gyűjtöttek több száz kiló tartós élelmiszert. Most újabb segítséget kaptak a Kohásztól, egy Sallai Nikolett által dedikált magyar válogatott mezt ajánlanak fel árverésre. A befolyt összegből ezúttal hátrányos helyzetben lévő gyermekek karácsonyát szeretnék szebbé varázsolni.