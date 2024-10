Van-e a győzelemnek receptje? Nyilván a mi hazánkban a futballnak mindig is mindenki a szakértője volt, mára pedig a futsal ügyben rendezte így a szurkolói ügyeket az élet. Most ahhoz is nagyon értünk. A legutóbbi bölcselkedésemben a statisztikáimmal arra jutottam, hogy amennyiben hagyják az Airnergy-t, ők az utolsó pillanatig nagy tűzben égnek és a győztes meccsre törnek, de ha kemény nyomás alatt vannak, felülmúlhatóvá válnak. (ahogy mindenki más is).7

Varga Milán születésnapján szerzett gólt a győztes csapatban

Fotó: Laczkó Izabella

Valahogy így alakulhatott a dolog, mert bár nagyon féltettük a Dunaújváros Futsal nagypályán is helytálló játékosait egy kimerítő hétvégétől a 6. fordulóban, a dolog most szerencsésen alakult. A vendégek kapuját a 18 éves Balaskó Iván Dominik védte, s először lépett pályára a csapatban Danó Dominik is, aki egyből góllal debütált.

A hazaiakat csupán egyszer hagyták az egyenlő állásban megpihenni, aztán nem elbizakodottan, hanem profi módon érkezett a hetek óta (nem túlzás rámondani) remek és stílusos, gól érzékeny játékát folytató Ivacs Gábor, akinek a találatával visszavették a vezetést. És végre gólba érett Varga Milán szintén folyamatos jó teljesítménye, ami ráadásul a születésnapján esett meg.

Győzelmével a DF holtversenyben a tabella második helyére lépett előre.

Airnergy FC– Dunaújváros futsal 2–4 (2–3)

DF.: Balaskó – Ivacs, Fekete T., Csányi, Varga M.. Csere: Gergely, Nagy, Németh, Danó D., Vincze. Vezetőedző: Tóth Árpád.

Gólszerző: Szabó (14.), Kövesdi (17.), ill. Danó (9.), Ivacs (13., 19.), Varga (33.).

Tóth Árpád így értékelt: – Egy jó csapatot győztünk le, akitől várhatóan kevés pontot fognak elhozni ebben a szezonban.

Ezúttal is voltak hibáink, a hazaiak abból lőtték a góljukat, de szerencsére magunkra találtunk.

– Pénteken egy igazi mumust, a Nagykanizsát fogadjuk.Várjuk majd a szurkolóink támogatását!

