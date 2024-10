A Dunaújváros FC Mór elleni vereségéről már korábban beszámoltunk. Az Adonynak pedig tovább tart a győzelmi széria, sorozatban harmadszor nyertek.

Az adonyi győzelmi széria tovább tart

Fotó: Horváth László

Adony – Mezőfalva 1–0 (0–0)

Adony: Andrejev – Budai, Hamar (Kaló 89.), Virág, Balogh, Tóth, Holentoner, Csiki (Kőkuti 69.), Bognár (Kelemen 89.), Tatár (Posztós 89.), Fehér.

Mezőfalva: Kovács Á. – Balázs, Rózsahegyi, Morár, Sági (Márki 76.), Németh, Kiss (Kovács B. 69.), Mekota, Kovács K., Csontos (Szabó 60.), Balogh.

Az első félidőben nem született találat, pedig helyzetek mindkét térfélen adódtak bőven. Az 59. percben tört meg a gólcsend. Jobb oldalon kapott egy indítást Bognár, majd az adonyiak be tudtak menni a védők mögé, és Hamar bepasszolta öt méterről a labdát. Sikerével az Adony zsinórban harmadik sikerét aratta.

Győzelmi széria

Boldoczki Sándor adonyi edző: – Megmondom őszintén, volt benne szerencse is. Megítélésem szerint valamivel több helyzetet tudtunk kialakítani. Ebből két száz százalékos ziccer is akadt, amikor egy az egyben vittük a labdát a kapusra, de nem sikerült berúgni.

Gondoltuk, hogy az egyik legnehezebb meccsünk lesz, hiszen nagyon jól összerakott csapat ellen léptünk pályára. Le a kalappal, ahogy küzdöttek!

- Összességében a helyzetek alapján megérdemeltük a győzelmet.

Váradi Tamás mezőfalvi edző: – Kiegyenlített harc volt, csak a másik csapat szerencsésebb. Most már minket az ág is húz. Több sérülésünk is van, és a helyzeteinket sem sikerült abszolválni.

Tényleg ránk férne a szerencse, mert az sorozatosan elpártol tőlünk.

Ami a tabellát illeti: Sárbogárd, Mór, Csór az éllovas csapatok dobogós sorrendje. Őket követi az erős középmezőny, ahol a Sárosd, az Adony és a Lajoskomárom okozhat még fejtörést a listavezetőknek. Nyolcadik a DFC, tizenkettedik a Mezőfalva.

A bajnokság állása