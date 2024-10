A bajnokság harmadik fordulójában is idegenben ugrott medencébe az eddig két sima győzelmet aratott DFVE együttese. A hazaiak ugyan nulla ponttal várták a meccset, de előző fordulóban többször is nagyobb hátrányt ledolgozva, végül csak egy góllal kaptak ki attól a BVSC-től, amelyik a Bajnokok Ligája csoportselejtezőben felülmúlta az újvárosi együttest. A keddi meccsen is feltámadt a III. Kerület.

Kardos Laura háromszor volt eredményes a meccsen, ahol váratlanul feltámadt az ellenfél

Fotó: Laczkó Izabella

Úgy kezdődött a találkozó, ahogyan reméltük, hiszen Dobi duplájára és a Kardos testvérek góljaira csak egy érkezett hazai oldalról. S ez csak fokozódott, hiszen a második negyed elején újfent Dobi és Kardos Laura révén már öttel, 6-1-re vezetett az újvárosi csapat.

Aki azt gondolta, ezzel megroppantotta ellenfelét a DFVE, és el is dőlt a meccs, nagyot tévedett.

Ugyan a játékrész végén ugyanúgy öt volt a felek között, ám következett a harmadik felvonás.

És akkor feltámadt a III. Kerület

Itt pedig két és fél perc alatt zsinórban három emberelőnyös gólt szerzett a III. Kerület, miközben a vendégek sorra hibáztak, 8-6. Szerencsére a DFVE is megtörte a gólcsendjét, de a "vérszagot" kapott hazaiak folyamatosan tapadtak az újvárosiakra. 11-8 után megint ők lőttek kettőt, amivel nagyon szoros lett a meccs. Szerencsére Garda két másodperccel a negyed vége előtt szerzett egy nyugtató gólt.

A záró etap egy ideig a kihagyott helyzetekről szólt, aztán Mahuieu végre háromra növelte az előnyt, miután kihasznált egy emberelőnyt. S ugyanígy tett Kardos Dominika is, 14-10. Ezzel a fórral pedig már a meccs végéig élni tudott a Dunaújváros, ezzel megszerezve harmadik győzelmét.

A kapott gólok számán a szombati Bajnokok Ligája első csoportmeccsre, amit a címvédő Sabadellel vív a csapat hazai pályán, csökkenteni kell. Ellenben az emberelőnyöket nagyon jó százalékban használták ki.