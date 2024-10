Csányi Dávid csapatkapitány a magabiztos győzelem ellenére - amivel eddig hibátlanok - azt mondta, felemás érzései vannak, hiszen a helyén kell kezelni ezt az eredményt.

Csányi Dávidék eddig hibátlanok

– Viszonylag közepes mérkőzést játszottunk.

Úgy gondolom, hogy a számunkra igazából most indul majd a bajnokság, hiszen azokkal a csapatokkal fogunk találkozni, akikkel egyforma eséllyel vágunk neki a felsőházba vezető útnak.

- Oda viszont ennél több kell, mint amit bemutattunk. Bíztató ez a hazai pályán szerzett három pont, és a bajnokságot is jól kezdtük, hiszen háromból, hármat nyertünk. Ez egy lökést adhat a számunkra - mondta.

Szóba került a sok kihagyott ziccer is, erről így beszélt Csányi: – Ezen a mérkőzésen belefért, de azt is látni kell, hogy itt is megbosszulta magát, hiszen gólt kaptunk belőle. Lehetett volna nagyobb arányú is a győzelmünk, a tanulság, hogy jobban kell sáfárkodnunk a helyzeteink értékesítésével. Egy erősebb csapat ellen, lehet, hogy csak egy-kettő adódik, és azon elmehet majd a mérkőzés sorsa is. Innentől jobban kell koncentrálnunk a kapu előtt.

A DF legközelebb hétfőn lép pályára, akkor a szintén hibátlan PTE-PEAC vendégei lesznek.

