A hazai válogatón csak a Römi Sárkányhajó Klub indított egységet, így a Reményi Péter által összeállított egység repülhetett ki a Fülöp-szigetekre, ahova kedden hajnalban érkeztek meg. A szabályok szerint a hajóban legalább négy lánynak kell lapátolnia, hozzájuk jön a hat fiú, plusz a dobos és a kormányos, illetve két tartalékot lehetett nevezni. Hazánk legjobb kenusai közül többen is a csapat tagjai, összesen 35 világbajnoki érem tulajdonosai, valamint további válogatott versenyzők készülnek a megmérettetésre, köztük a dunaújvárosi a DKSE sportolója Slihoczki Ádám.

Csütörtökön kezdenek a világbajnokságon, a hajóban ott a dunaújvárosi kenus, Slihoczki Ádám

Fotó: MKKSZ

A nagyszabású esemény extra téttel is bír, hiszen tízes hajóosztályban kvótát lehet szerezni a jövő évi világjátékokra, amelyet a kínai Csengtuban rendeznek. A sárkányhajó ezt megelőzően 2009-ben szerepelt a nem olimpiai sportágak legrangosabb versenyén, akkor még csak bemutatósportágként, most azonban a maratoni kajak és a kajakpóló mellett ez a szakág is teljes értékű helyet kapott a programban.

Összesen 12 kvótát osztanak ki a világbajnokságon a jövő évi világjátékokra. A három távon elért eredmények alapján jön létre egy összesített rangsor, ami eldönti, hogy kik utazhatnak majd jövőre Kínába.

A távol-keleti országok rendre komoly erőt képviselnek, de ez nem is csoda, hiszen náluk komolyabb hagyománya van a sárkányhajózásnak.

Amikor leszálltunk a repülőről körülbelül 88 százalékos páratartalom volt, ez a mai nap során 80 alá csökkent, de nyilván ez sem annyira baráti. Nagyon-nagyon meleg, fülledt idő van.

- Azt gondolom, hogy ehhez mindenképpen kéne pár nap, hogy teljes mértékben akklimatizálódjon az ember. De mindenkinek adottak ezek a körülmények, minden más nemzetnek is ezekkel a nehézségekkel kell megküzdenie – mondta Tóth Dávid csapatvezető a szövetség honlapjának.

- Elég jó versenyzők ülnek a Reményi Péter által vezényelt hajóban – emelte ki Tóth Dávid. – Olimpikonok, vb-t és Eb-t megjárt kenusokból egy kiváló csapatot sikerült összehozni. Azt gondolom, hogy minden esély megvan arra, hogy kvótát szerezzenek.