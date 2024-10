Azt nem merjük kijelenteni, hogy a Dunaújváros Futsal és ellenfele nagy barátságban lenne egymással, hiszen az előző szezonban igen kemény csatákat vívtak egymással, és az ott bármelyik fél részéről elhullajtott pontokért mindketten nagy árat fizettek. Nyilván ez mostani kísérlet, ahogy mondani szokták „egy másik kávéház”, és bár mindenki belelendült már a bajnokságba, öreg hiba lenne bárkit is a mérkőzés esélyesének kikiáltani.

A Dunaújváros Futsal ismét győzelemre törne

Fotó: LI

A meccs megtekintésének igazi nyertesei várhatóan a semleges szurkolók lehetnek, mert a most pályára lépők szekértábora valószínűleg gyakran emeli majd az égre a tekintetét.

A Mad Dogs Futsal az őket nagyra tartók szemében talán meglepetésként, az első négy forduló után a hatodik helyen áll. Mi történt velük? Elsőként kikapták a teljes ismeretlennek tűnő, hozzájuk hasonlóan akciófilmekbe illő nevű Airnergy FC-t, aki a hazai pályáján meglehetősen gorombán bánt velük és 4-1-re zárta az ismerkedésüket, úgy, hogy a szépítő gólt a csapat gólvágója, Diemer Levente a 38. percben lőtte. És, ha ez nem lett volna elég, a következő alkalommal az ELTE BEAC-ot fogadták, akik ötöt vágtak, kettőt kaptak és vitték a pontokat. Ezután Sárbogárdra utaztak, ahol 2-2-es pontosztozkodással zártak. Aztán legutóbb a Tolna-Mözs kopogtatott náluk, hogy aztán 4-2-es vereséggel távozzanak.

A Dunaújváros Futsal legutóbb veszítette el veretlenségét

A Dunaújváros Futsal legutóbb Pécsett, a forduló talán legrövidebb kispadjával elveszítette a veretlenségét, de még így is összehoztak jó néhány elpuskázott ziccert. Ők, ha a létszámukat tekintve egy kicsit meggyengülve is, de ugyanolyan stílusos és jólfésült játékot hoznak, amivel az elmúlt szezont akár meg is nyerhették volna. Imádkozzunk azért, hogy mindegyikük eljut a mostani meccsükre, mert akkor a végén akár jókedvűen csaphatunk a tenyerükbe!

A bajnokság állása