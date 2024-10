Oguntoye legutóbb a Szombathely ellen állt kapuban a második fordulóban a női kézilabda NB I-ben, utána a Győr és a Fradi ellen Wéninger Alexa mellett a 19 éves Krasznai Júlia volt a keretben. Mivel kiderült, a vártnál többet kell kihagynia Viktóriának, ezért a DKKA szakmai stábja megoldást keresett a kialakult helyzetre és korábbi játékosukat, Gabrijela Bartulovicot szerették volna szerződtetni Debrecenből a felépülés időszakára.

Bartulovic visszatért a DKKA csapatához

Fotó: DVSC

Bartulovic két hónapra érkezik

Miután a két klub között évek óta kiváló a kapcsolat, így hamar megszületett a megállapodás, mely szerint a horvát kapus november végéig, kölcsönben Dunaújvárosban játszik majd - jelentette be a DKKA honlapja.

A DVSC oldalán arról is írtak, hogy a kölcsönadásról magával a játékossal is egyeztetett a vezetőség, aki elmondta, tekintettel a korábbi közös időszakra, szívesen segít volt klubjának. A Debrecen ráadásul szeptemberben szerződtette Jessica Ryde-t, a svéd válogatott kapus érkezésével Bartulovic mellett másik két hálóőr is van a DVSC keretében.

Bartulovic már hétfőn edzésbe állt Dunaújvárosban, és egészen november végig segíti majd a Kohász együttesét.

A játékos a horvát RK Sesvete-nél kezdett kézilabdázni, innen került 2018-ban a lengyel MKS Perla Lublinhoz, melynek színeiben a Bajnokok Ligájában és az EHF-kupában is pályára lépett. A 2020–2021-es idényre hazatért és a horvát Varasd játékosa lett, majd 2021 nyarán érkezett Dunaújvárosba, onnan igazolt Debrecenbe 2023 nyarán, ahol 2025-ig szóló szerződést kötött.