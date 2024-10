A címvédő Győr magabiztosan verte az FTC B csapatát, Dézsi Bence mesterhármast szerzett, Csata Sebestyén pedig duplázott. A győriek kapujában Róth Nándor mind a 30 lövést védte az Andersen Liga második fordulójában.

Az Andersen Ligában Zalaegerszegen vendégeskedett a Worm Angels

Fotó: Nyakas Viktor www.zalafoto.hu

Zalaegerszegen nyert az Andersen Ligában a Worm Angels

Az ETO mellett a Lehel is hibátlan maradt a második kör után, de jóval nehezebb dolga volt a Vasas ellen. A fővárosiak háromszor is vezettek Jászberényben, aztán a harmadik felvonásban fordult a kocka, a Lehel vezetett kétszer is, de a Vasas egyenlített. Négy perccel a vége előtt Pirluckij góljára már nem érkezett válasz. Az orosz játékos ezúttal is a jászberényiek legjobbja volt, három gólt szerzett.

Ahogy Jászberénybe, úgy Zalaegerszegre is szép számú közönség látogatott ki, ez volt a Titánok első hazai meccse a ligában. A Worm Angels 3 góllal ellépett, de aztán szépíteni tudtak a hazaiak, és szorossá tették az állást. Az egerszegiek négy sorral álltak fel, az Angels kettővel, de a rutin mellettük szólt, a 42 éves Borbás Gergely vezetésével behúzták a meccset.

A MAC Ikonok is megszerezte első sikerét a szezonban, a 2023-as győztes az Óbudát múlta felül, Papp Dániel és Bata Dániel duplájával. A Sportország 0-2-ről még egyenlített a Szeged ellen, ám utána a vendégek elhúztak, egymás után öt gólt szereztek. Az utolsó húsz perc nyolc találatot is hozott, a Szeged meg sem állt 10-ig.

A Worm szombaton az Óbudai Hockey Academyt fogadja Érden.

Eredmények:

Egerszegi Titánok–Worm Angels 5-8 (0-2, 3-3, 2-3)

Worm: Bozsó – Szakács 1 (2), Pálfi 1, Hamvai (2), Borbás 3 (1), Marosi 1 (1) – Piszmann M. (1), Bogó 1 (1), Bálint, Erdélyi 1 (1), Jadlószki (1).

FTC-Telekom–UNI Győr ETO HC 0-8

Lehel HC–Vasas 6-5

Sportországi Cápák–Goodwill Pharma Szeged 4-10

MAC Ikonok–OHA 5-2